Từ 2032, Asian Cup đổi từ năm lẻ sang năm chẵn

Các sửa đổi được đưa ra trong bối cảnh lịch thi đấu quốc tế của FIFA có những điều chỉnh, đồng thời hướng tới việc duy trì sự phù hợp giữa chu kỳ bầu cử và lịch tổ chức các giải đấu của AFC.

Trong đó, đáng chú ý là các quy định chuyển tiếp về quản trị, bảo đảm sự ổn định trong hoạt động điều hành của Liên đoàn.

Theo lộ trình mới, Giải bóng đá vô địch châu Á - Asian Cup sẽ chuyển từ chu kỳ tổ chức (4 năm/lần) từ năm lẻ sang năm chẵn, bắt đầu từ kỳ giải năm 2032.

Asian Cup chuyển sang năm chẵn từ năm 2032

Như vậy, Asian Cup 2027 sẽ là giải đấu cuối cùng diễn ra vào năm lẻ. Các đội tuyển trong châu lục, bao gồm tuyển Việt Nam, sẽ chờ thêm 5 năm để có mùa giải kế tiếp.

Từ 2032, Asian Cup sẽ diễn ra trùng năm với Giải vô địch châu Âu - EURO, và so le 2 năm so với Giải vô địch thế giới - World Cup (2030, 2034...)

Những điều chỉnh về điều lệ được thông qua nhằm bảo đảm chu kỳ bầu cử của AFC tiếp tục đồng bộ với giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hàng đầu châu lục, đồng thời duy trì sự giám sát của Ban chấp hành AFC đối với công tác tổ chức giải đấu tại những thời điểm quan trọng.

Về công tác bầu cử, các vị trí lãnh đạo chủ chốt của AFC sẽ được bầu vào năm 2027 theo kế hoạch. Tuy nhiên, theo quy định chuyển tiếp mới được thông qua, những người trúng cử sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 1/1/2028, kéo dài đến năm 2032.

Các thành viên được bầu cho nhiệm kỳ 2023–2027 tiếp tục đảm nhiệm chức vụ đến hết năm 2027, bảo đảm sự liên tục trong hoạt động quản trị và điều hành của AFC. Thông tin chi tiết về công tác bầu cử sẽ được AFC công bố trong thời gian tới.