Từ 2030, khuyến khích sáp nhập các cơ sở sản xuất giấy quy mô nhỏ. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Quyết định số 2082/QĐ-TTg ngày 2/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ, ngành giấy Việt Nam được định hướng phát triển theo hướng hiện đại, sử dụng hiệu quả nguyên liệu, năng lượng và giảm phát thải.

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng sản lượng, Chiến lược chú trọng tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Lộ trình tái cơ cấu doanh nghiệp từ năm 2030

Theo Chiến lược, từ năm 2030, khuyến khích các doanh nghiệp có dây chuyền sản xuất bột giấy, giấy bao bì, giấy in và giấy viết thông thường công suất dưới 5.000 tấn/năm cơ cấu lại và/hoặc sáp nhập, chuyển vào khu công nghiệp tập trung.

Từ năm 2040, định hướng hạn chế các dây chuyền sản xuất thuộc những nhóm sản phẩm này có công suất dưới 20.000 tấn/năm. Đối với giấy tissue, ngưỡng công suất là dưới 5.000 tấn/năm.

Riêng sản phẩm giấy tráng phủ chất lượng cao và giấy đặc chủng không bị giới hạn quy mô công suất theo định hướng này.

Lộ trình trên nhằm khuyến khích doanh nghiệp tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động, không đồng nghĩa với yêu cầu đóng cửa đồng loạt các cơ sở dưới những ngưỡng công suất nêu trên.

Đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ, đây là cơ sở để xem xét phương án nâng cấp thiết bị, mở rộng sản xuất hoặc liên kết, sáp nhập nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Chiến lược cũng khuyến khích đầu tư tối thiểu 3 khu công nghiệp giấy tập trung trọng điểm tại các khu vực Bắc, Trung và Nam, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng chung hạ tầng, giảm chi phí đầu tư, vận hành và xử lý môi trường.

Công nghệ xanh trở thành trọng tâm phát triển ngành giấy

Cùng với tái cơ cấu sản xuất, Chiến lược xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển thị trường tiêu thụ; phát triển nguồn nhân lực; đổi mới khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phát triển bền vững và xanh hóa ngành công nghiệp giấy.

Trong đó, ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng, giảm chất thải phát sinh và phát thải khí nhà kính.

Chiến lược khuyến khích doanh nghiệp đầu tư hệ thống thu gom, thu hồi giấy sau sử dụng, tăng cường tái chế và phát triển sản xuất theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Đến năm 2030, tỷ lệ thu hồi giấy sau sử dụng trong nước được đặt mục tiêu đạt trên 60%, góp phần bổ sung nguồn nguyên liệu và giảm nguy cơ thiếu hụt nguồn cung cho sản xuất giấy.

Cùng với đó, các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm giấy, đặc biệt trong lĩnh vực thu gom và tái chế, sẽ được nghiên cứu, hoàn thiện.

Về nhân lực, Chiến lược chú trọng liên kết giữa doanh nghiệp, hiệp hội, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ và chuyển đổi số.

Các doanh nghiệp cũng được định hướng nâng cao năng lực quản lý chuỗi cung ứng, thực hiện các tiêu chuẩn về lao động, kinh doanh có trách nhiệm và giảm thiểu rủi ro môi trường.

Trong lĩnh vực thị trường, Chiến lược khuyến khích phát triển thương hiệu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và ứng dụng thương mại điện tử nhằm mở rộng tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

Tầm nhìn đến năm 2045, ngành giấy Việt Nam hướng tới trình độ công nghệ tiên tiến, chủ động về nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng, phát thải thấp, trở thành ngành công nghiệp xanh, phát triển bền vững và đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.