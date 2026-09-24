Từ 2027, vùng lương cao nhất sẽ lên mức 5,7 triệu đồng/tháng

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Dự thảo nghị định do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng.

Dự thảo nghị định quy định việc điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% so với mức hiện hành để áp dụng từ ngày 1/1/2027, theo khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia gửi Chính phủ.

Trong đó, các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng: vùng I là 5,7 triệu đồng/tháng, vùng II là 5,08 triệu đồng/tháng, vùng III là 4,45 triệu đồng/tháng, vùng IV là 4,04 triệu đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,8%) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Theo Bộ Nội vụ, mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027 để cải thiện cho người lao động.

Mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: vùng I là 27.400 đồng/giờ, vùng II là 24.400 đồng/giờ, vùng III là 21.400 đồng/giờ, vùng IV là 19.400 đồng/giờ.