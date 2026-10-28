Từ 2027, Hà Nội hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Ngày 28/10, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển của thành phố. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Theo Nghị quyết, thành phố chi hỗ trợ bằng tiền đối với nam và nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, cư trú trên địa bàn Hà Nội, thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn tại cơ sở y tế đủ điều kiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/cặp.

Ngoài ra, thành phố chi hỗ trợ phụ nữ cư trú trên địa bàn thành phố khi sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Mức hỗ trợ 4 triệu đồng/phụ nữ khi sinh con.

Trường hợp phụ nữ đồng thời đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tài chính khi sinh con theo Nghị định số 168/2026/NĐ-CP thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất, không hưởng đồng thời các mức hỗ trợ cho cùng một lần sinh.

Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết. (Ảnh: HĐND TP Hà Nội)

Xã, phường có 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được thưởng 30 triệu đồng/xã, phường.

Xã, phường có 5 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được thưởng 60 triệu đồng/xã, phường.

Ngoài ra, các xã, phường có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện công tác dân số và duy trì mức sinh thay thế, được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Trước đó, tại tờ trình gửi HĐND TP, UBND TP cho biết, công tác dân số Thủ đô đang đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn tác động trực tiếp đến sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Mức sinh đang có xu hướng giảm (tổng tỷ suất sinh của Hà Nội giảm từ 2,11 con/phụ nữ năm 2011 xuống còn 1,87 con/phụ nữ năm 2025; số trẻ sinh năm 2025 giảm rất thấp so với các năm trước đó, tổng số trẻ sinh năm 2025: 83.908 trẻ trong khi những năm trước tổng số trẻ sinh trên 100.000 trẻ).

Bên cạnh đó, xu hướng kết hôn muộn, sinh con muộn đang tăng (tuổi kết hôn trung bình của Hà Nội hiện nay là 28,6 tuổi, trung bình cả nước là 28 tuổi).

Từ cơ sở đó, UBND TP cho rằng việc tham mưu trình HĐND TP ban hành Nghị quyết về một số nội dung, mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển của thành phố Hà Nội là rất cần thiết, đảm bảo quyền lợi cho người dân và thực hiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương.