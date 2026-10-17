Từ 2027, chi trả BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản an sinh trên VNeID

Kế hoạch 4146/KH-BHXH hướng tới sử dụng Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID để người hưởng nhận các chế độ BHXH, BHTN. Việc triển khai nhằm tạo thuận lợi cho người hưởng, nâng cao hiệu quả, an toàn, minh bạch trong công tác chi trả và góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Tài khoản hưởng an sinh là thông tin định danh trên VNeID, cho phép người dùng tích hợp một trong ba phương tiện gồm tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận lương hưu, tiền hỗ trợ và các khoản kinh phí hợp pháp khác. Tài khoản này đang được dùng để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 28/9.

Tại phần “Lộ trình thực hiện”, BHXH Việt Nam xác định các nhiệm vụ chuẩn bị trong những tháng cuối năm 2026.

Theo đó, trong tháng 10/2026, các đơn vị xây dựng nội dung hướng dẫn xác định, sử dụng tài khoản; hướng dẫn rà soát, chuẩn hóa, cập nhật và xử lý thông tin người hưởng. Thông tin người hưởng mới được cập nhật trong quá trình giải quyết chế độ.

Tháng 11 - 12/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn thành kết nối hệ thống phần mềm với hệ thống định danh điện tử, khai thác thông tin phục vụ chi trả. Trong quá trình này, ngành tuyên truyền và hướng dẫn người dân đăng ký, tích hợp và sử dụng tài khoản. Trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện chi trả sẽ tiếp tục nhận chế độ qua phương thức phù hợp, không bị gián đoạn quyền lợi.

Đáng chú ý, khoản 1 phần II giao nghiên cứu, hoàn thiện nội dung chi trả qua ví điện tử, tài khoản tiền di động theo quy định pháp luật, điều kiện kết nối và khả năng cung ứng của các tổ chức liên quan. Đây là nhiệm vụ chuẩn bị cơ sở hoàn thiện hướng dẫn.

Để tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội, người dùng đăng nhập VNeID, chọn mục An sinh xã hội, sau đó chọn Tài khoản hưởng an sinh rồi nhập mật khẩu 6 chữ số của ứng dụng. Người dân tiếp tục chọn ngân hàng nơi đã mở tài khoản, điền tiếp các thông tin cá nhân, số tài khoản nhận tiền. Khi người dùng chọn Gửi thông tin, trên màn hình sẽ xác nhận gửi yêu cầu thành công. Kết quả đăng ký tài khoản hưởng an sinh xã hội sẽ được gửi về qua thông báo trên VNeID.

Cả nước hiện có gần 21,6 triệu người tham gia BHXH, tương đương hơn 45% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó, hơn 19 triệu người tham gia BHXH bắt buộc và hơn 2,5 triệu người tham gia tự nguyện. Gần 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH. Số người tham gia BHYT vượt 99 triệu, bao phủ gần 97% dân số.