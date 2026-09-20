Từ 20/8, sử dụng tên gọi thành phố Bắc Ninh - thành phố trực thuộc Trung ương

Thành phố Bắc Ninh đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một trong những trung tâm đô thị xanh hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Hồng. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Thành phố Bắc Ninh có gần 4 triệu dân

Theo Nghị quyết số 39/2026/QH16, thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026 và có hiệu lực từ 20/9/2026.

Sau khi thành lập, thành phố Bắc Ninh có diện tích tự nhiên 4.713,75 km², dân số 3.989.623 người, gồm 99 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 54 xã và 45 phường. Thành phố giáp Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên.

Từ ngày 20/9, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình đơn vị hành chính mới, đồng thời bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước và các chính sách trên địa bàn được thực hiện liên tục.

Bắc Ninh kiện toàn bộ máy chính quyền theo mô hình mới

Nghị quyết số 39/2026/QH16 quy định việc tổ chức thực hiện và chuyển tiếp sau khi thành lập thành phố Bắc Ninh. Theo đó, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực cùng các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết, đồng thời thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức tại địa phương.

Từ ngày 20/9/2026, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh “tỉnh Bắc Ninh” được đổi tên theo địa danh mới là “thành phố Bắc Ninh”. Việc thay đổi tên gọi được thực hiện đồng thời với quá trình kiện toàn tổ chức, bảo đảm các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Nghị quyết cũng quy định nguyên tắc chuyển tiếp đối với các văn bản pháp luật. Theo đó, những văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày 20/9/2026 và tiếp tục được áp dụng sau thời điểm này, nếu có nội dung hoặc tên gọi liên quan đến “tỉnh Bắc Ninh”, thì được áp dụng theo địa danh “thành phố Bắc Ninh” kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai từ trước thời điểm chính thức chuyển sang mô hình thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 18/9, Bộ Công an công bố quyết định thành lập Công an thành phố Bắc Ninh và 12 công an phường, đồng thời triển khai tổ chức bộ máy công an theo đơn vị hành chính mới.

Ngày 19/9, Bắc Ninh công bố quyết định đổi tên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh thành Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Ninh, phù hợp với tên gọi của đơn vị hành chính mới từ ngày 20/9.

Giấy tờ đã cấp trước ngày 20/9 vẫn được sử dụng

Theo Nghị quyết 39/2026/QH16, các văn bản, giấy tờ có nội dung liên quan đến địa danh tỉnh Bắc Ninh đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, cấp trước ngày nghị quyết có hiệu lực mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng vẫn tiếp tục được áp dụng, sử dụng cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ hoặc thu hồi theo thẩm quyền.

Nghị quyết cũng quy định, kể từ ngày 20/9, ngoài các chế độ, chính sách áp dụng đối với thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Bắc Ninh trước đây tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Bắc Ninh cho đến hết thời gian áp dụng hoặc đến khi có quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền.