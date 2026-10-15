Từ 20/10, xe vi phạm làn tốc độ cao trên cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ sẽ bị xử lý

Ngày 15/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sau khi đơn vị này kiến nghị và khảo sát thực tế, Cục Đường bộ Việt Nam đã bố trí tổ chức lại giao thông mới trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ.

Theo đó, đơn vị chức năng bố trí làn sát dải phân cách giữa đường (làn 1) là làn tốc độ cao theo phương án đã được Cục CSGT khảo sát và kiến nghị trước đó. Cụ thể, tốc độ tối đa là 100km/h, tốc độ tối thiểu 80km/h.

Làn 1 cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ xe được chạy tốc độ tối đa 100km/h, tốc độ tối thiểu 80km/h.

Với phương án trên, làn 1 sẽ cấm xe khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn lưu thông liên tục. Các loại xe này chỉ được sử dụng làn 1 để vượt, sau đó phải trở về làn 2 (sát bên phải làn 1).

Các phương tiện không đảm bảo tốc độ tối thiểu (80km/h) được yêu cầu di chuyển tại làn 2, nhường làn 1 cho các phương tiện đi tốc độ cao hơn. Cũng tại làn 2, tổ chức tốc độ tối đa là 100km/h và tốc độ tối thiểu 60km/h dành cho các loại xe ô tô.

Cục CSGT dự kiến, từ nay đến 19/10, các đơn vị tổ chức thông tin tuyên truyền rộng rãi về tổ chức giao thông mới trên tuyến, nhắc nhở các lái xe chấp hành đúng quy định về tốc độ và làn đường.

Sau đó, từ ngày 20/10, CSGT trên tuyến áp dụng xử lý đối với các trường hợp vi phạm khi lưu thông tại làn đường chạy xe tốc độ cao (làn 1).

Cơ quan chức năng đánh giá, việc tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc sẽ hạn chế tình trạng xe chạy chậm bám làn 1, hạn chế năng lực lưu thông xe, khả năng khai thác của tuyến và gây ức chế cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khác.

Quy định mới về làn 1 sẽ ngăn tình trạng xe cố tình bám làn trái cao tốc.

Thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền cho các tài xế biết về quy định không điều khiển xe bám làn trái trên cao tốc.

Các hình thức tuyên truyền sẽ áp dụng như: Điều chỉnh hệ thống tín hiệu, hiển thị cảnh báo trên các bảng điện tử. Mục đích để tài xế hiểu rõ cần đi đúng làn, đúng tốc độ và chỉ sử dụng làn 1 để vượt khi đủ an toàn.

Đáng lưu ý, sau khi vượt xong, tài xế cần chủ động chuyển sang làn bên phải đảm bảo an toàn để các phương tiện phía sau lưu thông.

Về xử lý xe ô tô chạy chậm bám làn trái cao tốc, Cục CSGT cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát, kết hợp sử dụng, khai thác dữ liệu camera giám sát cùng hình ảnh phản ánh của người dân để xử lý.