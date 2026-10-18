Từ 20/10, tạm dừng thu phí trạm Bến Thủy do chậm sửa chữa đường xá

Việc tạm dừng thu phí áp dụng đối với hai dự án BOT gồm, Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) và Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh). Dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 làm chủ đầu tư.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, quyết định này dựa trên kết quả kiểm tra hiện trường và báo cáo từ Khu quản lý đường bộ II. Dù cơ quan quản lý đã 6 lần ra văn bản nhắc nhở, đôn đốc và Khu quản lý đường bộ II đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án vẫn sửa chữa rất chậm, chưa triệt để, gây mất an toàn giao thông và bức xúc trong dư luận.

Cụ thể, trên tuyến vẫn tồn tại nhiều vi phạm kéo dài về chất lượng bảo trì như mặt đường xuất hiện nhiều vị trí hằn lún vệt bánh xe, rạn nứt nặng và hư hỏng cục bộ chưa được xử lý. Vạch sơn kẻ đường bị mờ hoặc mất tác dụng. Cùng đó, cầu Bến Thủy bị hư hỏng nặng hệ dầm thép, đường dẫn 2 đầu các cầu Hưng Thịnh, cầu Gãy và cầu Trạm Bơm bị lún lõm nặng.

Thời gian tạm dừng thu phí dự án được khấu trừ vào thời gian thu phí của nhà đầu tư và tổn thất kinh phí do bị tạm dừng thu phí nhà đầu tư tự chịu theo quy định trong hợp đồng.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án nghiêm túc chấp hành việc dừng thu phí đúng thời hạn. Toàn bộ thời gian tạm dừng này sẽ bị khấu trừ vào thời gian thu phí của dự án và Nhà đầu tư phải tự chịu tổn thất kinh phí. Tập trung nhân lực, thiết bị, tài chính để khắc phục triệt để các hư hỏng. Phối hợp với Cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng mở các làn thu phí để phương tiện lưu thông tự do, tuyệt đối không để xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực trạm.

Trường hợp sau 30 ngày chưa hoàn thành sửa chữa, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục xem xét xử lý theo quy định của hợp đồng BOT và pháp luật liên quan. Đối với Công ty TNHH Thu phí tự động VETC, đơn vị này có trách nhiệm tạm dừng hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) tại hai trạm đúng thời gian quy định, tiếp tục sao lưu dữ liệu thu phí và bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực trạm. Khu Quản lý đường bộ II được giao chủ trì phối hợp tổ chức việc dừng thu phí, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra đánh giá chất lượng sửa chữa hằng tuần trước khi báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xem xét quyết định thời điểm cho phép thu phí trở lại.