Từ 20/10, phạt tài xế chạy chậm 'ôm' làn trái trên cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ

Hành vi điều khiển phương tiện di chuyển với tốc độ thấp nhưng liên tục bám làn sát dải phân cách giữa trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ sẽ bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt kể từ ngày 20/10.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) khẳng định, việc xử lý vi phạm được triển khai sau thời gian tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông làm quen với phương án tổ chức giao thông mới áp dụng từ ngày 14/10.

Từ 20/10, tài xế chạy dưới tốc độ quy định hoặc ôm làn trái trên cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ sẽ bị CSGT xử phạt nhằm giải tỏa xung đột và tăng tốc độ lưu thông toàn tuyến. (Ảnh internet)

Trọng tâm của đợt kiểm tra, xử lý lần này gắn liền với các quy chuẩn vận hành mới trên từng làn đường cụ thể. Tại làn sát dải phân cách giữa (làn 1), tốc độ lưu thông được giới hạn tối đa 100km/h và tối thiểu 80km/h.

Khu vực này được phân định chuyên biệt để các phương tiện thực hiện thao tác vượt xe khác. Tài xế sau khi hoàn thành việc vượt bắt buộc phải chuyển về làn 2 để nhường đường cho các xe lưu thông với tốc độ cao hơn phía sau.

Đồng thời, quy định mới cũng nghiêm cấm các loại xe khách trên 29 chỗ và xe tải có khối lượng trên 7,5 tấn đi vào làn 1.

Trong khi đó, làn số 2 được bố trí cho các phương tiện di chuyển thông thường với dải tốc độ tối đa 100km/h và tối thiểu 60km/h. Toàn bộ xe cơ giới không bảo đảm được tốc độ tối thiểu theo quy định đều phải chủ động giữ đúng làn số 2, tuyệt đối không lấn chiếm hoặc kéo dài thời gian di chuyển ở làn 1 nhằm tránh gây cản trở dòng phương tiện.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, hành vi điều khiển xe chạy với tốc độ thấp hơn phương tiện đi cùng chiều mà không đi về bên phải phần đường xe chạy, hoặc không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn đều có chế tài xử lý nghiêm khắc đối với người điều khiển phương tiện.

Cục Cảnh sát giao thông nhận định, tình trạng xe chạy tốc độ thấp nhưng cố tình giữ làn ngoài cùng bên trái diễn ra phổ biến thời gian qua, trực tiếp làm suy giảm năng lực thông hành và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột giao thông.

Việc phân tách rõ ràng công năng giữa làn vượt và làn di chuyển tiêu chuẩn được kỳ vọng sẽ hạn chế tối đa ùn ứ cục bộ, nâng cao chỉ số an toàn và tối ưu hóa hiệu quả khai thác trên toàn tuyến cao tốc huyết mạch này.