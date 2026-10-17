Từ 20/10, đi làn tốc độ cao trên cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ cần lưu ý gì?

Ngày 17/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trên cơ sở kiến nghị của Cục CSGT và kết quả khảo sát thực tế, Cục Đường bộ Việt Nam đã bố trí, tổ chức lại giao thông trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ.

Cụ thể, làn sát dải phân cách giữa đường (làn 1) được tổ chức thành làn dành cho phương tiện chạy tốc độ cao theo phương án Cục CSGT đã khảo sát, kiến nghị trước đó. Tốc độ tối đa tại làn này là 100km/h, tốc độ tối thiểu 80km/h.

Các phương tiện bị cấm lưu thông thường xuyên tại làn 1 gồm xe khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn. Những phương tiện này chỉ được sử dụng làn 1 để vượt xe, sau đó phải trở về làn 2, nằm sát bên phải làn 1.

Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức lại giao thông trên cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ, quy định làn sát dải phân cách giữa dành cho xe chạy tốc độ cao, đồng thời hạn chế một số loại xe lưu thông tại làn này (ảnh Nhật Tân).

Đối với làn 2, các phương tiện ô tô được tổ chức lưu thông với tốc độ tối đa 100km/h và tối thiểu 60km/h. Những phương tiện không bảo đảm tốc độ tối thiểu tại làn 1 cần di chuyển ở làn 2, nhường làn sát dải phân cách giữa cho các phương tiện có tốc độ cao hơn.

Theo Cục CSGT, công tác lắp đặt biển báo và sơn giới hạn tốc độ trên mặt đường cơ bản đã hoàn tất.

Trước đó, ngày 13/10/2026, Cục CSGT phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam và đơn vị quản lý đường bộ tổ chức khảo sát, đánh giá lần cuối phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ.

Từ ngày 14/10 đến hết ngày 19/10/2026, các đơn vị tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi về phương án giao thông mới, đồng thời nhắc nhở những lái xe vi phạm. Từ ngày 20/10, lực lượng chức năng sẽ áp dụng xử lý đối với các trường hợp vi phạm khi lưu thông tại làn đường chạy xe tốc độ cao (làn 1).

Việc tổ chức lại giao thông nhằm hạn chế tình trạng phương tiện chạy chậm nhưng bám làn 1, gây ảnh hưởng đến năng lực lưu thông và khả năng khai thác của tuyến cao tốc, đồng thời giảm tình trạng ức chế cho những người điều khiển phương tiện khác.