Từ 20/10: Chạy chậm bám làn trái trên cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ có thể bị phạt tiền triệu

Giữa trùng khơi, nơi những con tàu và cán bộ, chiến sĩ thuộc Vùng 4 Hải quân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ, kiên cường giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, bản lĩnh chính trị được thể hiện bằng lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; bằng niềm tin, ý chí vượt khó, tinh thần cảnh giác và trách nhiệm cao trong từng nhiệm vụ. Những phẩm chất ấy được hun đúc qua truyền thống 51 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của đơn vị…