Từ 20/10: Chạy chậm bám làn trái trên cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ có thể bị phạt tiền triệu
Từ ngày 20/10, lực lượng cảnh sát giao thông chính thức xử lý nghiêm các phương tiện chạy chậm bám làn trái trên cao tốc Cầu Giẽ – Cao Bồ. Làn sát dải phân cách được quy định tốc độ tối thiểu 80 km/h, tài xế vi phạm có thể bị phạt từ 800.000 đến 1.000.000 đồng.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/tu-20-10-chay-cham-bam-lan-trai-tren-cao-toc-cau-gie--cao-bo-co-the-bi-phat-tien-trieu-d37026.html