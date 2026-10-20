Từ 2 quán karaoke ở TP.HCM, công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng

Tối 19/10, Công an TP.HCM cho biết đầu tháng 10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị kiểm tra karaoke, khách sạn tại phường Bình Tân, phát hiện nhiều trường hợp mua bán dâm liên quan đến Nhà hàng Karaoke Yến Như và Karaoke Holiday.

Hai cơ sở karaoke do Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh và Lê Văn Khải Vy góp vốn bị phát hiện cho phép nhân viên nữ bán dâm để tăng doanh thu. Quản lý thỏa thuận giá, nhận tiền môi giới, bố trí người bán dâm và yêu cầu nhân viên làm giấy xin ra cổng để che giấu hoạt động. Ngày 5/10, Công an Tp.HCM khởi tố vụ án “Môi giới mại dâm”, “Đánh bạc” và 7 bị can liên quan.

Trong số này, Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Điểm và Võ Thị Mỹ Châu bị khởi tố về tội “Môi giới mại dâm”. Lê Văn Khải Vy bị khởi tố về các tội “Môi giới mại dâm” và “Đánh bạc”, còn Phạm Văn Dòn bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.

7 đối tượng bị khởi tố ban đầu. (Ảnh: CACC)

Quá trình điều tra vụ môi giới mại dâm, công an phát hiện Lê Văn Khải Vy còn cá độ bóng đá qua trang Sbobet bằng tài khoản do Phạm Văn Dòn cung cấp.

Từ manh mối này, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với nhiều người tham gia, sử dụng hệ thống tài khoản phân cấp để cá cược và hưởng lợi bất chính.

Theo điều tra, Đàm Thừa Trung nhận tài khoản Master có hạn mức 500.000 điểm, tương đương 5 tỷ đồng, rồi giao Hồ Diệu Cơ chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để chuyển cho các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá.

Từ tài khoản Master, Hồ Diệu Cơ phân chia tài khoản cho Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh và nhiều người khác để tổ chức cá cược. Các đối tượng hưởng lợi từ việc nâng tỷ lệ quy đổi điểm, ăn chênh lệch thắng thua hoặc nhận hoa hồng.

Công an triệu tập những người liên quan, thu giữ tang vật, trích xuất dữ liệu điện tử và lịch sử cược để làm rõ việc giao tài khoản, thanh toán, phân chia tiền thắng thua và vai trò của từng người trong đường dây.

Khởi tố thêm 19 bị can, nâng tổng cộng lên 26 người bị khởi tố. (Ảnh: CACC)

Ngày 11/10/2026, Công an Tp.HCM bổ sung khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc” và khởi tố thêm 19 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc".

Danh sách các bị can gồm Hồ Diệu Cơ, Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh, Đàm Thừa Trung, Nguyễn Văn Thành, Huỳnh Uy, Trần Lệ Thúy, Lý Khôn Quyền, Phạm Ngọc Sơn, Mai Thu Sơn, Nguyễn Văn Linh, Liều Sì Hỷ, Trương Vi Thông, Trương Huyên, Tăng Đức, Trần Hòa Lợi, Võ Lợi Hùng và Dương Võ Trung.

Trong số này, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 18 người. Riêng Dương Võ Trung được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan.