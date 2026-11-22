Từ người đi lập nghiệp đến nông dân sản xuất giỏi

Tại ấp Lồ Ồ, xã Nghĩa Thành, TPHCM, ông Đào Văn Dương (sinh năm 1962, dân tộc Chơ Ro) vẫn cần mẫn chăm sóc vườn bưởi, đàn bò và tham gia các hoạt động chung của địa phương. Hơn 3 thập kỷ trước, khi đặt chân đến vùng đất này lập nghiệp, ông bắt đầu gần như từ con số không, với mong muốn tìm được nơi có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống gia đình.

Theo ông Dương, khoảng năm 1995, khu vực xã Nghĩa Thành còn thưa thớt dân cư, hạ tầng thiếu thốn, đường sá chủ yếu là những lối đất đỏ. Gia đình ông mua đất, bắt đầu canh tác trên diện tích gần 2ha, chủ yếu trồng hoa màu. Cuộc sống ban đầu không ít khó khăn, nhưng với suy nghĩ muốn thoát nghèo phải dựa vào lao động và kiến thức, ông kiên trì tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất.

Ông Đào Văn Dương, người dân tộc Chơ Ro ở ấp Lồ Ồ, xã Nghĩa Thành, TPHCM, là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế và tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ảnh: Đình Tuyến

Ông tích cực tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nghề về trồng tiêu, cây ăn trái và chăn nuôi để nâng cao kỹ thuật canh tác do địa phương tổ chức. Từ những kiến thức tích lũy được, ông từng bước chuyển đổi cơ cấu sản xuất, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi, chủ động thích ứng trước những thay đổi của thị trường và điều kiện canh tác.

Thời điểm cây tiêu mang lại hiệu quả kinh tế cao, ông đầu tư khoảng 1,5ha, sản lượng đạt khoảng 5 tấn mỗi năm, thu nhập sau khi trừ chi phí khoảng 550 triệu đồng. Tuy nhiên, khi vườn tiêu dần thoái hóa, dịch bệnh gia tăng, ông không tiếp tục duy trì mô hình cũ mà mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi.

“Trước đây trồng tiêu nhiều nhưng cây chết dần nên giờ tôi chuyển sang trồng bưởi, trồng điều và nuôi bò sinh sản”, ông Dương chia sẻ.

Hiện gia đình ông có khoảng 0,5ha bưởi, đàn bò gồm 25 con bò cái sinh sản và 15 con bò thịt, tạo nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Chủ động học hỏi, ứng dụng kỹ thuật và linh hoạt chuyển đổi sản xuất giúp gia đình ông Đào Văn Dương từng bước ổn định kinh tế. Ảnh: Đình Tuyến

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, ông Dương còn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ người dân trong quá trình sản xuất. Những năm qua, ông trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho 15 lao động; tạo việc làm ổn định cho 10 lao động với thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng/người/tháng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Thành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Thành, đánh giá ông Dương là hội viên nông dân tiêu biểu tại ấp Lồ Ồ. Ông luôn ham học hỏi, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời sống chan hòa, đoàn kết, quan tâm và chia sẻ với bà con, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn.

Hiến gần 2.000m2 đất, mở lối phát triển cho quê hương

Nếu việc phát triển kinh tế giúp gia đình ông Dương có cuộc sống ổn định thì những đóng góp cho cộng đồng lại thể hiện rõ hơn trách nhiệm của người nông dân đối với nơi mình đã gắn bó suốt nhiều năm.

Những ngày đầu đến lập nghiệp, ông Dương chứng kiến không ít khó khăn trong đời sống của người dân ấp Lồ Ồ. Điện lưới chưa có, người dân phải đào giếng lấy nước sinh hoạt, đường giao thông chủ yếu là những lối mòn đất đỏ. Việc đi lại, vận chuyển nông sản gặp nhiều trở ngại, nhất là vào mùa mưa.

Năm 2000, ông được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng ấp Lồ Ồ và đảm nhiệm công việc này đến năm 2017. Trong thời gian công tác, ông luôn trăn trở về việc cải thiện hạ tầng giao thông, bởi đường sá thuận lợi không chỉ giúp người dân đi lại dễ dàng mà còn mở ra cơ hội phát triển sản xuất, giao thương và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Từ suy nghĩ đó, ông chủ động đi đầu trong việc hiến đất, đồng thời trực tiếp vận động các hộ dân cùng hưởng ứng chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn.

“Mảnh đất của mình, mình chấp nhận cắt ngang để mở đường. Ở đây là vùng hẻo lánh, không mở đường thì bà con không đi lại, không phát triển được”, ông Dương chia sẻ.

Với quan niệm lợi ích chung của cộng đồng cũng chính là lợi ích lâu dài của mỗi gia đình, ông cùng người thân tự nguyện hiến gần 2.000m2 đất để phục vụ việc mở đường.

Đối với một địa bàn nông thôn còn nhiều khó khăn như ấp Lồ Ồ, mỗi mét đường được mở thêm không chỉ rút ngắn khoảng cách đi lại mà còn góp phần kết nối người dân với các cơ hội phát triển kinh tế - xã hội.

Không dừng lại ở việc hiến đất, trong thời gian làm Trưởng ấp và cả sau khi thôi đảm nhiệm công việc này, ông Dương vẫn tích cực vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua, hoạt động cộng đồng và đóng góp các loại quỹ do địa phương phát động. Gia đình ông nhiều năm liền đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Bản thân ông là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, ông Dương luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào tại địa phương; tích cực hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, hỗ trợ con giống và vận động các hội viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên. Với đồng bào dân tộc thiểu số trong ấp, ông là người có uy tín, luôn sẵn lòng chia sẻ và hỗ trợ khi bà con cần.

Chung sức phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Theo báo cáo của UBND xã Nghĩa Thành tính tới tháng 11/2026, địa phương hiện có 7 dân tộc thiểu số gồm Chơ Ro, Hoa, Tày, Khmer, Ê Đê, Dao và Nùng, với tổng số 357 hộ, 1.630 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào Chơ Ro có 214 hộ với 976 nhân khẩu, là cộng đồng dân tộc thiểu số đông nhất tại địa phương.

Gia đình ông Đào Văn Dương hiện nuôi 40 con bò, tạo nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Đình Tuyến

Những năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và nỗ lực vươn lên của người dân, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào từng bước được cải thiện. Hệ thống hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, trường học, trạm y tế, điện và nước sinh hoạt, tiếp tục được quan tâm đầu tư. Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được triển khai, góp phần ổn định đời sống người dân. Đáng chú ý, đến nay, xã Nghĩa Thành không còn hộ nghèo là người dân tộc thiểu số.

Cùng với các chính sách của Nhà nước, sự tham gia chủ động của người dân có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển địa phương. Những cá nhân tiên phong như ông Dương không chỉ nỗ lực vươn lên trong lao động, sản xuất mà còn góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và ý thức chung tay xây dựng quê hương trong cộng đồng.