Từ 2 - 3/10, xã Phước Trà tổ chức phiên chợ quảng bá sản phẩm OCOP

Xã Phước Trà đang định hướng phát triển các sản phẩm đặc trưng bản địa thành sản phẩm OCOP. Ảnh: T.L

Trong đó, UBND xã có 8 gian hàng, các thôn có 7 gian hàng và 5 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Thành Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Trà, đến với phiên chợ, người dân và du khách có dịp tham quan, mua sắm sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, thưởng thức ẩm thực bản địa; hòa mình trải nghiệm, giao lưu văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn xã.

Đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch của UBND xã nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030.

Năm 2026, Phước Trà đặt mục tiêu duy trì 2 sản phẩm OCOP đã được công nhận, phát triển 2 sản phẩm mới đạt hạng 3 sao trở lên và duy trì 1 sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận VietGAP. Ảnh: T.L

Với định hướng đề ra, UBND xã tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về tài nguyên và bản sắc văn hóa dân tộc của xã Phước Trà để phát triển các sản phẩm, dịch vụ có giá trị; thúc đẩy chuyển đổi tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” thuần túy sang “kinh tế nông nghiệp”, phát triển sản phẩm có giá trị kinh tế cao nhằm tạo việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.