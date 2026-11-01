Từ 2/11, áp dụng quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 362/2026/NĐ-CP ngày 18/9/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 100/2021/NĐ-CP.

Theo đó, một trong những điểm mới đáng chú ý là bổ sung quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên môi trường điện tử.

Cụ thể, Nghị định số 362/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 3 vào Điều 1 Nghị định số 95/2016/NĐ-CP, xác định việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên môi trường điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử.

Quy định này bổ sung cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê bằng phương thức điện tử, phù hợp với quá trình chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, Nghị định số 362/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các quy định về biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Việc quy định biện pháp khắc phục hậu quả có ý nghĩa đối với hoạt động quản lý, bởi ngoài xử phạt hành vi vi phạm, cơ quan có thẩm quyền còn phải xem xét việc khắc phục những sai sót, thiếu sót trong thực hiện nghĩa vụ thống kê theo quy định.

Một nội dung khác được sửa đổi, bổ sung là thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, Nghị định điều chỉnh các quy định liên quan đến thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND; Thanh tra, Thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chuyên ngành, lĩnh vực và một số chức danh khác.

Những sửa đổi này nhằm xác định thẩm quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực thống kê theo hệ thống quy định hiện hành, bảo đảm cơ sở pháp lý cho các cơ quan, người có thẩm quyền khi thực hiện nhiệm vụ.

Đối với doanh nghiệp, việc thực hiện đúng chế độ báo cáo và cung cấp thông tin thống kê là nội dung cần quan tâm trong quá trình hoạt động.

Các tổ chức, doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê cần rà soát trách nhiệm cung cấp thông tin, thời hạn báo cáo và tính đầy đủ, chính xác của số liệu theo quy định áp dụng đối với mình.

Nghị định số 362/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 2/11/2026, góp phần hoàn thiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động báo cáo, thu thập và xử lý thông tin ngày càng được thực hiện trên môi trường điện tử.