Từ 19.9, tổ chức tín dụng nước ngoài được dùng tài khoản VND tại Việt Nam ra sao?

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Được dùng tài khoản VND để làm gì?

Thông tư 39/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 19.9.2026, bổ sung quy định về việc tổ chức tín dụng nước ngoài là người không cư trú sử dụng tài khoản ngoại tệ và tài khoản đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép.

Với tài khoản VND, tổ chức tín dụng nước ngoài được sử dụng để thanh toán, chuyển tiền quốc tế phục vụ khách hàng của chính tổ chức tín dụng đó. Việc thực hiện căn cứ vào thỏa thuận bằng văn bản giữa ngân hàng được phép và tổ chức tín dụng nước ngoài.

Ngoài ra, tổ chức tín dụng nước ngoài được thực hiện các giao dịch thu, chi trên tài khoản VND theo quy định hiện hành.

Những khoản nào được thu, chi?

Về khoản thu, tài khoản VND của tổ chức tín dụng nước ngoài có thể nhận tiền từ việc bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép và các nguồn thu hợp pháp tại Việt Nam, như tiền thu từ cung ứng hàng hóa, dịch vụ, các loại phí và những nguồn thu hợp pháp khác bằng VND.

Về khoản chi, tài khoản có thể được sử dụng để thanh toán hoặc rút tiền mặt cho các khoản chi tại Việt Nam; chuyển tiền, thanh toán cho giao dịch vãng lai, giao dịch vốn; mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép để chuyển ra nước ngoài và các mục đích khác được pháp luật Việt Nam cho phép.

Tổ chức tín dụng nước ngoài cũng được điều chuyển VND bằng chuyển khoản giữa các tài khoản VND của chính tổ chức đó mở tại các ngân hàng được phép khác nhau hoặc trong cùng hệ thống của một ngân hàng được phép.

Phải có thỏa thuận bằng văn bản

Thông tư quy định việc sử dụng tài khoản và các nội dung liên quan được thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản giữa ngân hàng được phép và tổ chức tín dụng nước ngoài, trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Ngân hàng được phép phải tự chịu trách nhiệm về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, chuyển tiền qua tài khoản của tổ chức tín dụng nước ngoài mở tại chính ngân hàng đó. Hoạt động này phải tuân thủ các quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý ngoại hối và pháp luật có liên quan.

Đồng thời, ngân hàng phải thực hiện đầy đủ quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Với tổ chức, cá nhân có liên quan, khi thực hiện giao dịch ngoại hối phải xuất trình giấy tờ, chứng từ theo yêu cầu của ngân hàng được phép và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ, chứng từ này.

Như vậy, quy định mới không đồng nghĩa tổ chức tín dụng nước ngoài được tự do sử dụng tài khoản VND cho mọi mục đích. Việc sử dụng tài khoản phải nằm trong phạm vi các giao dịch được pháp luật cho phép, có thỏa thuận bằng văn bản với ngân hàng và đáp ứng các yêu cầu về quản lý ngoại hối, thanh toán và phòng, chống rửa tiền.