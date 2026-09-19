Từ 18/9, 4 văn bản đất đai không còn hiệu lực theo Thông tư 32/2026/TT-BNNMT

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo & PT,TH Lào Cai)

Theo quy định được công bố, 4 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đất đai bị bãi bỏ toàn bộ, gồm:

Thông tư 01/2017/TT-BTNMT ngày 9/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục, thể thao.

Thông tư 12/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024, quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cá nhân hành nghề tư vấn định giá đất, đồng thời quy định khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về giá đất.

Thông tư liên tịch 21/2010/TTLT-BTNMT-BQP ngày 26/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quản lý, sử dụng đất thao trường, bãi tập phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao của lực lượng dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên.

Quyết định 231/2001/QĐ-TCĐC ngày 13/7/2001 của Tổng cục Địa chính về hướng dẫn tổng kiểm tra sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính và đánh giá hiệu quả sử dụng bản đồ, hồ sơ địa chính trong công tác quản lý đất đai.

Việc bãi bỏ các văn bản trên được thực hiện trong bối cảnh hệ thống pháp luật về đất đai và quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường tiếp tục được rà soát, cập nhật. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan cần lưu ý thời điểm 18/9/2026 để xác định hiệu lực áp dụng của các quy định nêu trên.

Theo Công báo điện tử Chính phủ; đối chiếu thông tin pháp lý liên quan