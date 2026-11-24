Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp, Công an thành phố Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội) trong ngày 24.11 để người dân chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển.

Theo phương án của Công an thành phố Hà Nội, từ 17h đến 24h ngày 24.11, tạm cấm toàn bộ xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên và xe ô tô chở khách từ 9 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) hoạt động trên một số tuyến đường.

Cụ thể, thành phố hạn chế các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên các tuyến: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo) và Trịnh Văn Bô.

Để tạo thuận lợi cho hàng chục nghìn khán giả đến tham dự chương trình, Sở Xây dựng Hà Nội đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, UBND phường Từ Liêm, Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cùng các cơ quan liên quan bố trí các vị trí trông giữ phương tiện.

Cụ thể, các điểm trông giữ xe được bố trí tại: mặt bằng khu vực Trường đua F1 (đường Lê Quang Đạo); khuôn viên Công viên Mễ Trì (đường Châu Văn Liêm, đối diện Bệnh viện Hồng Ngọc); khuôn viên Trường THCS Từ Liêm 3 (đường Lê Quang Đạo, đối diện Cung Hữu nghị Việt - Trung); khu vực đường Trần Hữu Dực (đối diện nhà hàng Vạn Hoa) và khuôn viên Cung Điền kinh Hà Nội (đường Trần Hữu Dực).

Đáng chú ý, việc trông giữ phương tiện tại tất cả các vị trí trên phục vụ người dân hoàn toàn miễn phí.

Công an thành phố Hà Nội yêu cầu người tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tuân thủ hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp diễn ra tối 24.11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 đầu tiên trong lịch sử dân tộc, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 – 24.11.2026).