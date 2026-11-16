Từ 16/11, học sinh toàn Thành phố Hồ Chí Minh học thời khoá biểu mới

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh trải nghiệm với thiết bị công nghệ hiện đại trong Ngày hội Chuyển đổi số. Ảnh: Báo Thanh niên

Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Điểm mới đáng chú ý của Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT là phân định rõ 2 loại hoạt động gồm: Hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu. Trong đó, hoạt động giáo dục tăng cường là hoạt động giáo dục bổ sung kiến thức, trải nghiệm ngoài giờ chính khóa.

Nghiêm cấm dạy trước, dạy thêm, luyện thi. Không thu tiền học sinh, được chi từ ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp. Hoạt động theo nhu cầu người học được xác định là các hoạt động giáo dục phối hợp với đối tác ngoài (nghệ thuật, thể thao, năng lực số, AI...), được tổ chức trên thần hoàn toàn tự nguyện của học sinh. Các hoạt động này bắt buộc xếp lịch ngoài giờ chính khóa để học sinh không tham gia có thể về sớm. Không dùng việc tham gia để đánh giá kết quả học tập.

Tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (Thành phố Hồ Chí Minh) thời khoá biểu mới sẽ được thiết kế đưa các môn thuộc chương trình nhà trường như STEM, kỹ năng sống, tiếng Anh với người nước ngoài… vào tiết 3,4 buổi chiều hàng tuần. Trước đó, các tiết này được xếp linh hoạt trong thời khoá biểu từng lớp.

Bà Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo cho biết, do ngay từ đầu năm học khi họp phụ huynh nhà trường đã trao đổi và lấy ý kiến phụ huynh trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục thuộc chương trình nhà trường. Do đó, thời khoá biểu mới chỉ sắp xếp lại các tiết học, phân định rõ ràng hoạt động giáo dục theo nhu cầu, song không gây xáo trộn cho phụ huynh học sinh.

Trong khi đó, cụ thể hoá Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT, thời khoá biểu mới của học sinh Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội (Thành phố Hồ Chí Minh) lại được thụ hưởng nhiều tiết học miễn phí như tiếng Anh toán khoa, tiếng Anh tăng cường với thời lượng 2 tiết/tuần mỗi loại hình. Bên cạnh đó, học sinh cũng được trang bị miễn phí thêm nhiều loại hình nghệ thuật âm nhạc như sáo, trúc…

"Những nội dung này trước đây được nhà trường xếp vào chương trình nhà trường, học sinh đăng ký học theo tinh thần tự nguyện, có phí. Song, khi triển khai Thông tư 85, nhà trường đưa các nội dung này vào hoạt động giáo dục tăng cường, do giáo viên nhà trường phụ trách giảng dạy. Các tiết này sẽ không thu tiền của học sinh, thầy cô sẽ được tính theo tiết nghĩa vụ…", bà Phạm Thuý Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn thông tin.

Còn Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng thực hiện điều chỉnh thời khoá biểu, trong đó thời khoá biểu mới các môn thuộc chương trình nhà trường như tiếng Anh bản ngữ, tin học quốc tế, STEM được xếp linh hoạt vào cuối buổi chiều hoặc vào các buổi chiều tuỳ theo từng khối, lớp.

Thời khoá biểu của Trường Trung học cơ sở Bình Lợi Trung, phường Bình Lợi Trung (Thành phố Hồ Chí Minh) áp dụng từ ngày 16/11 được thiết kế theo từng khối, lớp. Điểm mới đáng chú ý của việc điều chỉnh thời khoá biểu lần này đó là các hoạt động giáo dục như tiếng Anh với người nước ngoài, tin học quốc tế, AI chuyên sâu, STEM nâng cao, kỹ năng sống được xếp linh hoạt theo từng lớp, đưa vào cuối mỗi buổi học. Riêng học sinh khối 9 sẽ có thêm chuyên đề củng cố năng lực miễn phí thuộc hoạt động giáo dục tăng cường.

Trường Trung học Thực Hành (Trường Đại học Sài Gòn) cũng điều chỉnh thời khoá biểu từ ngày 16-11, trong đó, tuỳ theo từng khối lớp, học sinh sẽ có tối đa 3 buổi chiều được nghỉ học chính khoá. Trong thời gian này, học sinh có thể đến trường để tham gia vào các hoạt động ngoại khoá của trường như thể dục thể thao, câu lạc bộ…

Nói về cụ thể hoá Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý các trường học trên địa bàn Thành phố cần Cần phân biệt hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học một cách rõ ràng, tránh việc lẫn lộn giữa hai hoạt động này, không thể chỉ dựa vào tên gọi của hoạt động để xác định đó là hoạt động tang cường, hoạt động theo nhu cầu hay dạy thêm, học thêm.

Việc phân định phải căn cứ vào mục tiêu, đối tượng, nội dung, mức độ yêu cầu, thời gian và cách thức tổ chức. Việc triển khai hoạt động giáo dục phải dựa trên tinh thần tự nguyện thực chất của người học và cha mẹ học sinh đối với các hoạt động theo nhu cầu; tuyệt đối không ép buộc, không áp đặt, không gợi ý dưới bất kỳ hình thức nào. Đặc biệt, nhà trường cần đổi mới phương thức quản trị nhà trường từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, quản trị dựa trên chất lượng đầu ra, dữ liệu minh bạch và giải trình xã hội.

"Riêng hoạt động giáo dục theo nhu cầu nhà trường cần thực hiện tự nguyện đăng ký của người học và cha mẹ học sinh, không thu tiền vượt mức quy định của UBND Thành phố; không tổ chức dạy trước chương trình, dạy lại nội dung chính khóa hoặc biến tướng thành dạy thêm, học thêm. Tuyệt đối không sử dụng kết quả tham gia các hoạt động này để thay thế kết quả học tập các môn học, hoạt động giáo dục thuộc Chương trình giáo dục phổ thông", ông Nguyễn Bảo Quốc nhấn mạnh.