Từ 16/11, cấp xã được sử dụng tối đa 2 xe ô tô phục vụ công tác chung

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP ngày 2/10/2026 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Nghị định có hiệu lực từ ngày 16/11/2026.

Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức đối với xe ô tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô tô phục vụ công tác chung; xe ô tô chuyên dùng và xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước.

Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cấp xã, Nghị định quy định đối tượng áp dụng gồm Đảng ủy cấp xã, Hội đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và đơn vị sự nghiệp cấp xã. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung là tối đa 2 xe/xã.

Ngoài số xe trên, trường hợp cấp xã có đơn vị sự nghiệp trực thuộc, không bao gồm đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, có từ 20 biên chế trở lên thì số xe của đơn vị sự nghiệp trực thuộc được xác định theo quy định của Nghị định và cộng vào định mức sử dụng xe ô tô của cấp xã.

Nghị định cũng quy định cụ thể định mức xe đối với các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc cục loại 1 và tương đương đóng trên địa bàn cấp tỉnh hoặc liên tỉnh, thành phố. Theo đó, đơn vị ngành dọc có đến 40 biên chế được sử dụng tối đa 1 xe; trên 40 đến 80 biên chế tối đa 2 xe; trên 80 đến 120 biên chế tối đa 3 xe. Với đơn vị có trên 120 biên chế, ngoài 3 xe theo định mức, cứ 50 biên chế tăng thêm được bổ sung 1 xe.

Một số trường hợp được bổ sung định mức căn cứ vào địa bàn quản lý. Chẳng hạn, với đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn một tỉnh, thành phố có diện tích tự nhiên từ 9.000 km² đến dưới 12.000 km² được bổ sung 1 xe; từ 12.000 km² trở lên, cứ 3.000 km² tăng thêm được bổ sung 1 xe. Trường hợp địa phương có trên 50% số đơn vị hành chính cấp xã là xã miền núi, xã đảo, xã đặc biệt khó khăn cũng được bổ sung 1 xe.

Đơn vị sự nghiệp được xác định định mức theo số biên chế

Đối với đơn vị sự nghiệp cấp bộ, cấp tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, định mức xe được xác định theo quy mô biên chế. Đơn vị có đến 100 người được sử dụng tối đa 1 xe; trên 100 đến 300 người tối đa 2 xe; trên 300 đến 500 người tối đa 3 xe; trên 500 đến 1.000 người tối đa 4 xe; trên 1.000 đến 2.000 người tối đa 5 xe và trên 2.000 người tối đa 6 xe.

Với đơn vị sự nghiệp cấp bộ, cấp tỉnh ngoài lĩnh vực giáo dục và đào tạo, ngưỡng biên chế được quy định khác. Đơn vị có đến 50 người được sử dụng tối đa 1 xe; trên 50 đến 100 người tối đa 2 xe; trên 100 đến 200 người tối đa 3 xe; trên 200 đến 500 người tối đa 4 xe; trên 500 đến 1.000 người tối đa 5 xe và trên 1.000 người tối đa 6 xe.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên, người đứng đầu đơn vị có thể căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và nguồn kinh phí được phép sử dụng để quyết định bổ sung xe ngoài định mức. Tuy nhiên, Nghị định quy định không sử dụng ngân sách nhà nước để mua số xe bổ sung này.

Giá mua xe phục vụ công tác chung tối đa 950 triệu đồng

Nghị định quy định mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung tối đa là 950 triệu đồng/xe.

Trường hợp cần thiết phải trang bị xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi, xe ô tô 2 cầu loại 7 hoặc 8 chỗ ngồi thì mức giá có thể cao hơn nhưng không quá 1,3 tỷ đồng/xe (đối với xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi), không quá 1,6 tỷ đồng/xe (đối với xe ô tô 2 cầu loại 7 hoặc 8 chỗ ngồi).

Đối với một số xe công suất lớn phục vụ nhiệm vụ đặc thù như phòng, chống bão lũ, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, kiểm soát dịch bệnh; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; kiểm tra, giám sát, đối ngoại hoặc các nhiệm vụ có yêu cầu cơ động, bảo mật cao, Nghị định quy định riêng về số lượng và mức giá.

Cụ thể, mỗi cơ quan, đơn vị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mỗi bộ, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố được trang bị 1 xe có mức giá tối đa là 4,8 tỷ đồng/xe và 2 xe có mức giá tối đa là 3,5 tỷ đồng/xe; riêng các đô thị loại đặc biệt được trang bị 2 xe có mức giá tối đa là 4,8 tỷ đồng/xe và 2 xe có mức giá tối đa là 3,5 tỷ đồng/xe.

Trường hợp cơ quan, đơn vị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bộ, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cơ quan trung ương có từ 15.000 đến 20.000 biên chế thì được trang bị thêm 1 xe với mức giá tối đa là 3,5 tỷ đồng/xe; trên 20.000 biên chế thì được trang bị thêm 2 xe với mức giá tối đa là 3,5 tỷ đồng/xe.

Trường hợp tỉnh, thành phố có diện tích tự nhiên trên 9.000 km2 thì được tăng thêm 1 xe với mức giá tối đa là 3,5 tỷ đồng/xe.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quyết định số lượng xe ô tô công suất lớn quy định tại điểm này cho từng Văn phòng cấp tỉnh.

Đối với cơ quan, đơn vị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bộ, cơ quan trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy có các chức danh quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định này, ngoài số xe có mức giá theo quy định tại điểm a khoản này, cơ quan, đơn vị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bộ, cơ quan trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy được trang bị xe ô tô phục vụ thực hiện nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, đơn vị với mức giá tối đa là 5 tỷ đồng/xe...