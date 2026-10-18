Từ 16/10, mua, bán vàng từ 5 triệu đồng trong ngày phải chuyển khoản

Nghị định số 390/2026/NĐ-CP được Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký ban hành ngày 16/10/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP.

Đáng chú ý, nghị định quy định cụ thể phương thức thanh toán trong hoạt động mua, bán vàng. Theo đó, giao dịch có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Mua, bán vàng từ 5 triệu đồng trong ngày phải chuyển khoản.

Bên cạnh quy định về thanh toán, Nghị định số 390/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Cụ thể, doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ và có hợp đồng gia công với nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để thực hiện hợp đồng. Nhu cầu nhập khẩu phải phù hợp với nội dung hợp đồng gia công.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu hằng năm căn cứ vào năng lực sản xuất, tình hình thực hiện hợp đồng gia công hoặc hợp đồng xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ và báo cáo xuất khẩu của năm trước, nếu có. Doanh nghiệp phải được thành lập theo pháp luật Việt Nam, đăng ký hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ và có nhu cầu nhập khẩu phù hợp với hợp đồng.

Nghị định cũng quy định việc xuất khẩu, nhập khẩu một số dạng vàng nguyên liệu như bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng, dây, ống, vàng trang sức bán thành phẩm và vàng làm nguyên liệu sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị y tế, dụng cụ y tế được thực hiện theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, pháp luật về hải quan và các quy định chuyên ngành liên quan.

Một điểm đáng chú ý khác là Nghị định số 390/2026/NĐ-CP bãi bỏ các quy định về hoạt động sản xuất, gia công và mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

Theo đó, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước cấp trước đây không còn là điều kiện để tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động này.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đã nộp nhưng chưa được giải quyết trước thời điểm nghị định có hiệu lực, Ngân hàng Nhà nước chấm dứt việc giải quyết và thông báo cho tổ chức, cá nhân. Phí, lệ phí đã nộp, nếu có, được xử lý theo quy định pháp luật.

Về trách nhiệm quản lý, Ngân hàng Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua, bán vàng miếng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu, đồng thời giám sát việc chấp hành các quy định về cấp phép, hạn mức, báo cáo và sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu.

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan xây dựng, công bố tiêu chuẩn quốc gia đối với vàng trang sức, mỹ nghệ và vàng miếng; quản lý đo lường, chất lượng vàng trên thị trường và kiểm định phương tiện đo lường của doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh vàng cũng phải thực hiện chế độ báo cáo về sản xuất, mua bán vàng miếng; xuất nhập khẩu vàng; tình hình mua, bán, sử dụng, tồn kho vàng nguyên liệu nhập khẩu và việc thực hiện các hợp đồng gia công, xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định.