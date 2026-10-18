Từ 16/10, mua bán vàng từ 5 triệu đồng/ngày phải chuyển khoản

Theo quy định mới, ngưỡng giao dịch phải thanh toán không dùng tiền mặt giảm từ 20 triệu đồng xuống còn 5 triệu đồng trong ngày đối với một khách hàng. Đồng thời, quy định chuyển từ yêu cầu thanh toán thông qua tài khoản của khách hàng và doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng sang cách quy định chung là sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo pháp luật hiện hành.

Như vậy, các giao dịch mua, bán vàng đạt ngưỡng 5 triệu đồng trong ngày của một khách hàng thuộc diện phải áp dụng phương thức thanh toán này. Quy định mới góp phần tăng tính minh bạch trong giao dịch vàng, hỗ trợ công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo quy định pháp luật.