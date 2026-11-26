Kỳ điều hành này, giá xăng dầu tiếp tục giảm nhẹ.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 3144/QĐ-BCT ngày 26/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Về trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học: 1.400 đồng/lít; dầu điêzen: 500 đồng/lít; dầu madút: 1.000 đồng/kg.

Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với các ặmt hàng xăng dầu là 0 đồng.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 18.391 đồng/lít (giảm 185 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 665 đồng/lít.

Đối với mặt hàng xăng E10RON95-III có giá bán lẻ không cao hơn 19.056 đồng/lít (giảm 44 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu điêzen 0.05S có giá bán không cao hơn 24.965 đồng/lít (giảm 1.382 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành)

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.570 đồng/kg (giảm 1.101 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Về thời gian thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 26 tháng 11 năm 2026.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h ngày 26 tháng 11 năm 2026.