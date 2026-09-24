Từ 15h ngày 24/9, giá xăng tăng tới 1.451 đồng/lít

Chiều 24/9, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 26.397 đồng/lít, tăng 1.258 đồng/lít so với mức hiện hành và thấp hơn xăng E10RON95-III 690 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 27.087 đồng/lít, tăng 1.451 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, giá dầu diesel 0.05S tăng 552 đồng/lít, lên mức không cao hơn 30.497 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.472 đồng/kg, tăng 276 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2398/QĐ-BCT ngày 24/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Việc điều hành giá nhằm bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh diễn biến của thị trường thế giới, đồng thời hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.