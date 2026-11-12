Từ 15h ngày 12/11: Tất cả các mặt hàng xăng dầu tiếp tục giảm sâu

Giá xăng dầu giảm mạnh từ 15h ngày 12/11/2026. (Ảnh minh họa)

Thông tin về kỳ điều hành ngày 12/11, Bộ Công Thương cho biết, liên Bộ Công Thương - Tài chính áp dụng mức chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam theo Văn bản số 18066/BTC-QLG ngày 10/11/2026 của Bộ Tài chính, thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2998/QĐ-BCT ngày 12/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Cụ thể, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học: 600 đồng/lít; Dầu điêzen: 0 đồng/lít; Dầu madút: 1.000 đồng/kg. Đồng thời, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với 3 mặt hàng này cùng ở mức 0 đồng

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 19.399 đồng/lít (giảm 1.499 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 446 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III có giá bán không cao hơn 19.845 đồng/lít (giảm 1.311 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 26.822 đồng/lít (giảm 1.874 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Đáng chú ý, mặt hàng dầu madút 180CST 3.5S giảm tới 2.263 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 12 tháng 11 năm 2026.

Cũng theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h ngày 12 tháng 11 năm 2026.

Đây cũng là thời điểm Bộ Công Thương công bố giá cơ sở kỳ công bố cho đến trước ngày Bộ Công Thương công bố giá cơ sở tiếp theo, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, Nghị định số 80/2023/NĐ-CP, Thông tư số 17/2021/TT-BCT, Thông tư số 18/2025/TT-BCT, Thông tư số 103/2021/TT-BTC, Thông tư số 104/2021/TT-BTC, Thông tư số 19/2026/TT-BCT ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Thông tư số 67/2026/TT-BCT ngày 20/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2026/TT-BCT, Thông tư số 21/2026/TT-BCT ngày 28/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP của Chính phủ.