Từ 15h ngày 12/11, giá bán xăng dầu giảm mạnh, xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít

Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 19.399 đồng/lít, giảm 1.499 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; xăng E10RON95-III không cao hơn 19.845 đồng/lít, giảm 1.311 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.822 đồng/lít, giảm 1.874 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.742 đồng/kg, giảm 2.263 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Tại kỳ điều hành ngày 12/11, giá xăng dầu giảm mạnh.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu cho xăng sinh học 600 đồng/lít; dầu mazut 1.000 đồng/kg, không trích lập quỹ cho mặt hàng dầu diesel. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu cho các mặt hàng.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 5/11/2026 và kỳ điều hành ngày 12/11/2026 là 103,973 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 8,642 USD/thùng, tương đương giảm 7,67%); 106,028 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 7,837 USD/thùng, tương đương giảm 6,88%); 152,280 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 11,315 USD/thùng, tương đương giảm 6,92%); 620,545 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 112,240 USD/tấn, tương đương giảm 15,32%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 12/11/2026: Về giá xăng: Thái Lan 30.826 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia 27.354 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào 44.832 đồng/lít; Trung Quốc 36.125 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Về giá dầu: Thái Lan 31.962 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia 33.329 đồng/lít; Lào 38.880 đồng/lít; Trung Quốc 33.032 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 26.822 đồng/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.