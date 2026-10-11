Từ 15h ngày 11-10, Thủy điện Trị An giảm hơn 50% lượng nước xả xuống hạ du

Thủy điện Trị An tiếp tục giảm hơn 50% lượng nước xả từ 15h chiều nay 11-10 để giảm ảnh hưởng hạ du. Ảnh minh họa

Theo thông tin thủy văn lúc 9h ngày 11-10, mực nước thượng lưu hồ Thủy điện Trị An ở mức 61,387m, mực nước hạ lưu tại nhà máy là 6,5m. Lưu lượng nước về hồ đạt 1.470m³/s; lưu lượng xả qua đập tràn là 586m³/s và lưu lượng nước qua tuabin phát điện là 788m³/s.

Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ, lượng mưa trên lưu vực, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn từ các nhà máy thủy điện bậc trên và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa đang ở mức cao, công ty quyết định tiếp tục giảm lưu lượng xả qua đập tràn xuống còn 276m³/s, tương đương mức giảm khoảng 53% từ 15h ngày 11-10.

Cùng với đó, lưu lượng nước qua tuabin phát điện dự kiến dao động từ 460-800m³/s, tương ứng công suất từ 240-400MW, tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia (NSMO). Tổng lưu lượng nước xuống hạ du dự kiến từ 736-1.076m³/s.

Công ty Thủy điện Trị An sẽ căn cứ diễn biến thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa để điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.