Từ 15 giờ ngày 29/10, giá bán lẻ xăng dầu ở mức nào?

Cụ thể, kể từ 15 giờ ngày 29/10, so với giá hiện hành, giá bán lẻ: Xăng E5RON92 không cao hơn 26.027 đồng/lít (tăng 666 đồng/lít); xăng E10RON95-III không cao hơn 25.734 đồng/lít (tăng 521 đồng/lít), thấp hơn xăng E5RON92 293 đồng/lít. Giá bán: dầu diesel 0.05S không cao hơn 30.246 đồng/lít (tăng 696 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 23.596 đồng/kg (tăng 223 đồng/kg).

Sau kỳ điều hành ngày 29/10, giá xăng dầu dao động nhẹ.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu cho các mặt hàng.

Theo Bộ Công Thương, tại kỳ điều hành ngày 29/10, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân đối với xăng RON95 (dùng để pha chế xăng E10RON95-III) cao hơn xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5RON92) chỉ 0,564 USD/thùng, tương đương khoảng 91 đồng/lít ở nhiệt độ thực tế.

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E10RON95-III là 22.501 đồng/lít, thấp hơn 50 đồng/lít so với xăng E5RON92; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E10RON95-III là 7%, thấp hơn 1% so với xăng E5RON92 (8%) dẫn tới chi phí thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E10RON95-III là 1.575 đồng, thấp hơn xăng E5RON92 là 229 đồng/lít.

Tổng hợp các yếu tố đầu vào hình thành giá kỳ điều hành này dẫn đến giá cơ sở đối với xăng E10RON95-III thấp hơn 293 đồng/lít so với giá cơ sở xăng E5RON92.

Cũng theo Bộ Công Thương, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 29/10/2026 như sau: Về giá xăng: Thái Lan: 32.550 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.010 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 48.276 đồng/lít; Trung Quốc: 35.017 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 25.734 đồng/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 33.333 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.179 đồng/lít; Lào: 40.848 đồng/lít; Trung Quốc: 31.924 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 30.246 đồng/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.