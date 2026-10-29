Từ 15 giờ hôm nay (29-10), giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng

Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 666 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III tăng 521 đồng/lít, giá dầu diesel 0.05S tăng 696 đồng/lít, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 223 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước cụ thể như sau:

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập và trích chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước).

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Từ chiều nay (29-10), giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng đồng loạt. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Lực lượng Houthi ở Yemen giao tranh với quân đội Chính phủ Yemen và tiếp tục tấn công vào cơ sở dầu khí của Saudi Arabia; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm; OPEC+ dự kiến giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 12; nhà máy lọc dầu của Nga tăng sản lượng sản xuất dầu diesel; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.