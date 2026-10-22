Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.238 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước cụ thể như sau:

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học là 300 đồng/lít; không trích chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước).

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Từ 15 giờ hôm nay (22-10), giá xăng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh minh họa: VGP

Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Thông tin về việc nối lại cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian; lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục tấn công vào cơ sở dầu khí của Saudi Arabia; một số tàu dầu bị cháy khi đi qua eo biển Hormuz; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.