Từ 15 giờ hôm nay, 22-10, giá xăng giảm hơn 1.800 đồng/lít

Chiều 22-10, giá 2 loại xăng giảm mạnh với hơn 1.600 đồng/lít và hơn 1.800 đồng/lít

Cụ thể, sau điều chỉnh, giá xăng E5RON92 có mức tối đa là 25.361 đồng/lít, giảm 1.610 đồng/lít so với giá bán tối đa kỳ trước; xăng E10RON95-III không cao hơn 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít, tối đa 29.550 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.238 đồng/kg, tối đa 23.373 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 300 đồng/lít đối với xăng sinh học. Mức trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut là 0 đồng. Liên bộ không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng trong danh mục điều hành giá.

Giá bán mới được áp dụng từ 15 giờ ngày 22-10.

Chiều 22-10, sau khi liên bộ Công thương - Tài chính công bố mức giá xăng dầu bán lẻ theo quy định, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã giảm thêm 300 đồng/lít so với mức giá được xác định theo cơ chế điều hành của liên bộ, áp dụng tối thiểu đến ngày 29-10. Cụ thể, tại vùng 1, xăng E10RON95-III của Petrolimex có giá 24.910 đồng/lít, thấp hơn 303 đồng/lít so với mức giá tối đa 25.213 đồng/lít do liên bộ Công thương - Tài chính công bố. Xăng E5RON92-II có giá 25.060 đồng/lít, thấp hơn 301 đồng/lít so với mức giá tối đa 25.361 đồng/lít. Dầu diesel 0,05S có giá 29.250 đồng/lít, thấp hơn 300 đồng/lít so với mức giá tối đa 29.550 đồng/lít. Dầu mazut 3.5S có giá 23.070 đồng/kg, thấp hơn 303 đồng/kg so với mức giá tối đa 23.373 đồng/kg. Mức giá mới được áp dụng tại hệ thống phân phối của doanh nghiệp này trên toàn quốc, từ 15 giờ ngày 22-10 cho đến kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo của liên bộ Công thương - Tài chính.