Từ 15-9, không thông báo lưu trú có thể bị phạt đến 12 triệu đồng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 347/2026/NĐ-CP ngày 8-9-2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 nghị định.

Trong đó, đáng chú ý là nội dung sửa đổi Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30-10-2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Sửa quy định xử phạt vi phạm về lưu trú

Nghị định số 347/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm trong đăng ký và quản lý cư trú.

Theo đó, cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú trong khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng lưu trú sẽ bị phạt từ 2 đến 4 triệu đồng nếu không thực hiện thông báo lưu trú từ 1 đến 3 người.

Mức phạt từ 4 đến 8 triệu đồng áp dụng đối với trường hợp không thông báo lưu trú từ 4 đến 8 người.

Trường hợp không thực hiện thông báo lưu trú từ 9 người trở lên, mức phạt từ 8 đến 12 triệu đồng.

Không đăng ký lại mẫu con dấu bị mất có thể bị phạt đến 1 triệu đồng

Nghị định 347 cũng sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm trong quản lý và sử dụng con dấu.

Theo đó, cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước để quá 2 ngày làm việc kể từ khi phát hiện mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký lại sẽ bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu bị hỏng nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu.

Bãi bỏ xử phạt một số hành vi

Nghị định số 347/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi quy định về hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm quy định về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Cụ thể, Nghị định sửa đổi bổ sung điểm c khoản 7 Điều 15 như sau: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c và h khoản 3; điểm c khoản 4 và điểm b, điểm đ khoản 5 Điều này.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 8 Điều 15 như sau: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm đ, i, k và l khoản 3; các điểm a, d, đ và k khoản 4 và điểm b khoản 5 Điều này.

Đáng chú ý, Nghị định bãi bỏ việc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi kể từ khi có hiệu lực ngày 15-9-2026, gồm:

Cung cấp dịch vụ sử dụng súng bắn sơn cho khách hàng dưới 18 tuổi.

Không bố trí nhân viên y tế trực tại địa điểm diễn ra dịch vụ cung ứng sử dụng súng bắn sơn để xử lý khi có sự cố xảy ra trong thời gian cung ứng dịch vụ này.

Bán hoặc cung cấp thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên cho những đối tượng không có giấy phép sử dụng loại thiết bị trên hoặc có giấy phép sử dụng nhưng không đúng nội dung ghi trong giấy phép của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Sản xuất, nhập khẩu, mua - bán thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên vượt quá tiêu chuẩn về âm thanh, ánh sáng đối với các thiết bị còi, đèn theo quy định của pháp luật.

Bán hoặc cung cấp thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc đồng ý bằng văn bản.

Sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng các biện pháp khác mà pháp luật không cho phép để tiến hành đòi nợ.

Theo Báo Hà Nội Mới Xem link nguồn