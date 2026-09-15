Từ 15/9, Hà Nội cho phương tiện đi vào làn BRT qua nút Láng Hạ - Giảng Võ

Việc điều chỉnh được thực hiện căn cứ hiện trạng rào chắn và phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội.

Theo phương án mới, các loại phương tiện được phép lưu thông vào làn BRT theo hướng Láng Hạ - Giảng Võ, tại đoạn từ số 8 Láng Hạ đến khu vực giao đường Trần Huy Liệu và chiều ngược lại, nhằm tăng khả năng lưu thông, giảm ùn tắc tại khu vực nút giao.

Sở Xây dựng đồng thời cấm ô tô từ Vành đai 1 hướng đi Hào Nam - Hoàng Cầu quay đầu tại điểm mở số 2 Láng Hạ. Các phương tiện có nhu cầu quay đầu phải tiếp tục di chuyển đến điểm mở kế tiếp theo hệ thống biển chỉ dẫn giao thông.

Trên đường Giảng Võ, ô tô tải và ô tô khách không được quay đầu tại điểm mở số 227 Giảng Võ để đi Vành đai 1 hoặc Láng Hạ. Các phương tiện này phải quay đầu tại điểm mở tiếp theo nhằm hạn chế xung đột giao thông và giảm nguy cơ ùn tắc trên tuyến.

Yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng ùn tắc do rào chắn thi công

Để phương án tổ chức giao thông phát huy hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra ùn tắc do không thực hiện đúng yêu cầu của liên ngành và Sở Xây dựng.

Đặc biệt, Sở Xây dựng lưu ý việc tự ý điều chỉnh rào chắn khi chưa phối hợp với các cơ quan chức năng trong bố trí lực lượng, hệ thống biển báo đã gây ùn tắc nghiêm trọng tại nút giao và các tuyến đường lân cận trong thời gian từ ngày 11 đến 14/9.

Ban Quản lý dự án được yêu cầu thông báo rộng rãi thời gian và phạm vi rào chắn trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động lựa chọn lộ trình; đồng thời phối hợp với UBND các phường trong khu vực dự án tuyên truyền tới người dân, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi quá trình thi công.

Đối với các giai đoạn thi công tiếp theo, Ban Quản lý dự án phải xây dựng kế hoạch, phương án rào chắn và trình Sở Xây dựng xem xét, thống nhất trước khi triển khai, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc giao thông.

Tại những vị trí đã hoàn thành thi công, đơn vị thực hiện phải nhanh chóng thu gọn hoặc tháo dỡ rào chắn, hoàn trả hạ tầng giao thông. Đồng thời rà soát toàn bộ tiến độ rào chắn trên tuyến để bảo đảm phù hợp với điều kiện giao thông thực tế và tiến độ dự án.

Kiểm soát bụi, phương tiện thi công

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các nhà thầu bố trí đầy đủ biện pháp kiểm soát bụi tại công trường như che chắn, cầu rửa xe, phun sương giảm bụi; tăng cường tưới ẩm tại các vị trí phát sinh bụi trong quá trình thi công.

Máy móc, vật tư, vật liệu phải được tập kết trong phạm vi hàng rào công trường và bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn lao động.

Phương tiện, máy móc thi công chỉ được phép di chuyển ra ngoài phạm vi rào chắn trong khoảng thời gian từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Trường hợp cần di chuyển ngoài khung giờ trên phải được cấp phép theo quy định.

Ban Quản lý dự án có trách nhiệm phối hợp với Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông để di dời camera, đèn tín hiệu và điều chỉnh chu kỳ đèn tại các nút giao lân cận khi cần thiết.

Hệ thống biển báo, vạch sơn, thiết bị bảo đảm an toàn giao thông và mặt đường quanh khu vực rào chắn cũng phải được duy tu thường xuyên theo phương án đã được Sở Xây dựng chấp thuận.

Tăng lực lượng phân luồng, xử lý vi phạm

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tăng cường lực lượng hướng dẫn, phân luồng phương tiện tại khu vực thi công; kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị.

UBND phường Giảng Võ và phường Láng được đề nghị bố trí lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan điều tiết giao thông; xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ xe trái phép gây cản trở giao thông.

Chính quyền địa phương cũng được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong khu vực tuân thủ hệ thống biển báo và phương án tổ chức giao thông trong thời gian thi công dự án.