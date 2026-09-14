Từ 15-9: Cục Địa chất và Khoáng sản được chuyển giao sang Bộ Công Thương

Quy định mới nêu rõ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; đê điều và phòng, chống thiên tai; phát triển nông thôn; đất đai; tài nguyên nước; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ.

Đáng chú ý nhất, Cục Địa chất và Khoáng sản không còn thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cục này được Chính phủ quyết định chuyển giao về trực thuộc Bộ Công Thương quản lý.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo Nghị định 355/2026 gồm 28 đơn vị: 1. Vụ Hợp tác quốc tế; 2. Vụ Kế hoạch - Tài chính; 3. Vụ Khoa học và Công nghệ; 4. Vụ Pháp chế; 5. Vụ Tổ chức cán bộ; 6. Văn phòng bộ; 7. Cục Chuyển đổi số; 8. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 9. Cục Chăn nuôi và Thú y; 10. Cục Thủy sản và Kiểm ngư; 11. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm; 12. Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi;

Theo quy định mới nhất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 28 đơn vị sự nghiệp

13. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; 14. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; 15. Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường; 16. Cục Quản lý đất đai; 17. Cục Quản lý tài nguyên nước; 18. Cục Môi trường;

19. Cục Biến đổi khí hậu; 20. Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học; 21. Cục Khí tượng Thủy văn; 22. Cục Biển và Hải đảo Việt Nam; 23. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; 24. Cục Viễn thám quốc gia; 25. Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường; 26. Báo Nông nghiệp và Môi trường; 27. Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường; 28. Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc Bộ theo quy định.

Đối với nhiệm vụ liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các văn bản pháp luật chuyên ngành cho đến khi có quy định khác của cơ quan có thẩm quyền thay thế.