Từ 15/9, Bộ Xây dựng còn 22 đơn vị trực thuộc. Ảnh minh họa

Chính phủ ban hành Nghị định số 354/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Theo Nghị định, Bộ Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc; hoạt động xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng và các lĩnh vực giao thông vận tải gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng.

Một số nhiệm vụ, quyền hạn cũng được điều chỉnh. Trong hoạt động đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng thống nhất quản lý nhà nước về cấp, thu hồi và quản lý mã số chứng chỉ hành nghề. Trong lĩnh vực phát triển đô thị, Bộ được bổ sung nhiệm vụ tổ chức thẩm định, ban hành quyết định công nhận đô thị loại I.

Theo cơ cấu mới, Bộ Xây dựng có 22 đơn vị trực thuộc, gồm 18 tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 4 đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ cấu này giảm một đơn vị so với quy định trước đây.

Nghị định 354/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/9/2026.