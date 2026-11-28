Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định số 4255/QĐ-BNNMT ngày 11/11/2026 về việc công bố và hướng dẫn kết nối để khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo thay thế thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo quyết định, thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Cơ sở dữ liệu lĩnh vực giảm nghèo đủ điều kiện được sử dụng thay thế các giấy tờ tương ứng khi giải quyết thủ tục hành chính.

Xác thực thông tin qua số định danh cá nhân

Dữ liệu được chia sẻ gồm 3 nhóm thông tin:

- Thông tin hộ gia đình: Họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh của chủ hộ, địa chỉ và khu vực cư trú.

- Thông tin thành viên hộ gia đình: Họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, giới tính, quan hệ với chủ hộ và trạng thái thành viên.

- Thông tin kết quả công nhận: Phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; năm rà soát, chuẩn nghèo áp dụng, thông tin quyết định công nhận, thời hạn hiệu lực và những biến động liên quan đến tình trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính có thể sử dụng số định danh cá nhân để xác minh tình trạng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thời điểm cần tra cứu hoặc khai thác thông tin về hộ gia đình, các thành viên và kết quả công nhận.

Việc kết nối, khai thác dữ liệu phải bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật đời tư và đúng mục đích giải quyết thủ tục hành chính.

Xử lý thế nào khi chưa có dữ liệu?

Việc khai thác, chia sẻ thông tin được triển khai theo mức độ hoàn thiện của cơ sở dữ liệu, căn cứ khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

Trường hợp cơ sở dữ liệu chưa có thông tin, cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thực hiện thủ tục theo quy định hiện hành, đồng thời thông báo cho UBND cấp xã nơi hộ gia đình cư trú để kiểm tra, cập nhật và hiệu chỉnh dữ liệu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia quản lý chất lượng dữ liệu, xác định phạm vi thông tin được khai thác đối với từng thủ tục. Cục Chuyển đổi số chịu trách nhiệm vận hành hệ thống chia sẻ dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và hỗ trợ kỹ thuật.

Quyết định số 4255/QĐ-BNNMT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2026. Việc sử dụng dữ liệu điện tử thay thế giấy tờ không làm thay đổi điều kiện công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc điều kiện thụ hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật.