Từ 15-11, trường học không được ép buộc học sinh tham gia hoạt động giáo dục theo nhu cầu

Thông tư nghiêm cấm lợi dụng hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi.

Ngày 9-10, Bộ GD-ĐT cho biết, Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, từ ngày 15-11, các cơ sở giáo dục phổ thông không được ép buộc, vận động mang tính áp đặt hoặc tạo áp lực dưới bất kỳ hình thức nào để học sinh phải tham gia hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học.

Đồng thời, nhà trường không được sử dụng việc học sinh tham gia hoặc không tham gia hoạt động giáo dục theo nhu cầu làm căn cứ để đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; xét thi đua, khen thưởng; phân loại học sinh hoặc thực hiện các hành vi khác làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người học.

Việc tham gia do người học, cha mẹ hoặc người giám hộ tự nguyện lựa chọn. Nhà trường không được ép buộc, vận động mang tính áp đặt hoặc tạo áp lực; không sử dụng việc tham gia hoặc không tham gia làm căn cứ đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, xét thi đua, khen thưởng hoặc phân loại người học.

Đối với cơ sở giáo dục công lập, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được thu kinh phí theo danh mục và không vượt quá mức thu do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Việc thu, chi phải công khai, minh bạch và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Bộ GD-ĐT cũng phân định rõ với hoạt động dạy thêm, học thêm. Hoạt động dạy thêm, học thêm thực hiện theo quy định của pháp luật về dạy thêm, học thêm và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. Việc xác định một hoạt động là hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học hay hoạt động dạy thêm, học thêm căn cứ vào mục tiêu, đối tượng, nội dung, mức độ yêu cầu, thời gian và cách thức tổ chức, không căn cứ vào tên gọi của hoạt động.

Thông tư nghiêm cấm lợi dụng hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định; đồng thời nghiêm cấm thu tiền đối với hoạt động giáo dục tăng cường hoặc chuyển nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước sang hoạt động theo nhu cầu người học để thu kinh phí.