Từ 15.11, 'quỹ lớp' thay đổi: Phụ huynh không còn phải đóng tiền theo cách này

Từ ngày 15.11.2026, hoạt động của BĐD CMHS sẽ được thực hiện theo quy định mới tại Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 28.9.2026.

Thông tư ban hành Điều lệ BĐD CMHS mới, đồng thời thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. Một trong những điểm đáng chú ý là quy định mới về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản hỗ trợ của phụ huynh.

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Theo quy định mới, BĐD CMHS không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ của cha mẹ học sinh. Điều này làm thay đổi đáng kể cách thức vận hành của các khoản được gọi phổ biến là “quỹ lớp” hay “quỹ phụ huynh”, nhất là trường hợp phụ huynh đóng tiền rồi giao cho đại diện lớp quản lý, chi tiêu.

BĐD CMHS cũng không phải là một bộ phận thuộc cơ cấu tổ chức của nhà trường, không có tư cách pháp nhân, con dấu hoặc tài khoản riêng. Ban đại diện không được đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc đối với cha mẹ học sinh, đồng thời không được ấn định, phân bổ mức hỗ trợ bình quân hoặc mức hỗ trợ tối thiểu.

Như vậy, từ thời điểm Thông tư mới có hiệu lực, phụ huynh không có nghĩa vụ phải đóng một khoản tiền cố định cho BĐD CMHS dưới danh nghĩa “quỹ lớp”, “quỹ phụ huynh” hoặc các khoản tương tự do ban đại diện đặt ra.

Trong trường hợp phát sinh hoạt động thuộc nhiệm vụ của BĐD CMHS và đã được xây dựng trong kế hoạch, công khai về mục đích, nhu cầu, việc hỗ trợ vẫn được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện. Phụ huynh có quyền tự quyết định có hỗ trợ hay không, thay vì phải đóng một mức tiền được thống nhất hoặc phân bổ từ trước.

Đáng chú ý, cách thức hỗ trợ cũng được chuyển theo hướng phụ huynh cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho hoạt động hoặc thanh toán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Theo đó, tiền hỗ trợ không được tập trung về BĐD CMHS để ban đại diện tự quản lý và chi tiêu.

Điều lệ mới đồng thời quy định rõ những nội dung BĐD CMHS không được đề nghị phụ huynh hỗ trợ. Trong đó có các khoản mua sắm, thuê, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, đồ dùng hoặc cải tạo cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của lớp và nhà trường.

Các khoản liên quan đến nhân sự nhà trường cũng không thuộc phạm vi được đề nghị hỗ trợ thông qua BĐD CMHS, bao gồm thù lao, tiền công, tiền thưởng, quà tặng và các khoản hỗ trợ khác cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Bên cạnh đó, BĐD CMHS không được đề nghị sử dụng nguồn hỗ trợ để chi cho những dịch vụ thường xuyên thuộc trách nhiệm tổ chức của cơ sở giáo dục như bảo vệ, vệ sinh, trông giữ phương tiện và các dịch vụ khác.

Những hoạt động điều hành, quản trị và thực hiện chương trình giáo dục thuộc trách nhiệm của nhà trường cũng không được chuyển sang cho phụ huynh đóng góp thông qua ban đại diện.

Một điểm đáng chú ý khác là BĐD CMHS không được sử dụng danh nghĩa của mình để vận động, thu hoặc tiếp nhận các khoản tài trợ dành cho nhà trường. Quy định này nhằm phân định rõ trách nhiệm giữa hoạt động của BĐD CMHS với việc huy động nguồn lực cho cơ sở giáo dục.

Cùng với việc giới hạn các khoản hỗ trợ, quy định mới đặt ra yêu cầu về tính tự nguyện, công khai và minh bạch trong hoạt động của BĐD CMHS. Việc phụ huynh có tham gia hỗ trợ hay không không được trở thành căn cứ để gây áp lực, phân biệt đối xử hoặc tạo bất lợi cho học sinh và gia đình.

Nhà trường cũng không được giao cho BĐD CMHS thực hiện những nhiệm vụ về quản lý, tài chính hoặc chuyên môn vốn thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục. Qua đó, quy định mới hướng tới việc xác định rõ vai trò của ban đại diện là cầu nối giữa gia đình và nhà trường, thay vì trở thành một kênh thu và quản lý các khoản tiền từ phụ huynh.

Với những thay đổi này, từ ngày 15.11.2026, các khoản đóng góp của phụ huynh thông qua BĐD CMHS sẽ không còn được thực hiện theo cách tập trung tiền vào một “quỹ lớp” do đại diện phụ huynh quản lý.

Khi có nhu cầu hỗ trợ phù hợp, phụ huynh sẽ tự nguyện quyết định và việc hỗ trợ được thực hiện theo phương thức trực tiếp, công khai, đúng mục đích và không làm phát sinh nghĩa vụ tài chính bắt buộc.