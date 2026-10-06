Từ 15/11, doanh nghiệp thực phẩm thực hiện quy định mới về cơ sở dữ liệu, truy xuất nguồn gốc

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 63/2026/TT-BCT ngày 30/9/2026 quy định về Cơ sở dữ liệu thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Văn bản có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Thông tư điều chỉnh việc tạo lập, quản lý, cập nhật, kết nối, chia sẻ và khai thác cơ sở dữ liệu thực phẩm, phục vụ quản lý nhà nước về công nghiệp thực phẩm, an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm hàng hóa và truy xuất nguồn gốc. Đối tượng liên quan gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương.

Một nội dung doanh nghiệp cần chú ý là yêu cầu thiết lập và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Đối với cơ sở sản xuất, khi sản phẩm có nguy cơ mất an toàn, không bảo đảm an toàn hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp phải tiến hành truy xuất nguồn gốc. Quá trình này bao gồm xác định lô sản phẩm liên quan; rà soát hồ sơ sản xuất để xác định nguyên nhân; xác minh thông tin với nhà cung cấp nguyên liệu, bao bì; thông báo tới các nhà phân phối, đại lý đã nhận lô hàng và tổng hợp số lượng đã bán, tồn kho.

Đối với cơ sở kinh doanh, khi phát hiện sản phẩm có nguy cơ mất an toàn hoặc nhận được yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền, cơ sở phải thực hiện truy xuất, đồng thời thông báo cho nhà sản xuất, nhà phân phối cung cấp lô sản phẩm và phối hợp trong quá trình xác minh.

Quy định mới vì vậy đặt yêu cầu cao hơn đối với khả năng quản trị dữ liệu trong toàn bộ quá trình sản xuất, lưu thông hàng hóa. Hồ sơ về sản phẩm không chỉ phục vụ quản lý nội bộ mà còn là cơ sở để doanh nghiệp phản ứng nhanh khi xuất hiện vấn đề về an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, Thông tư 63/2026/TT-BCT sẽ thay thế Thông tư 11/2026/TT-BCT về truy xuất nguồn gốc thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương kể từ ngày 15/11.

Với thời gian hơn một tháng trước khi quy định mới có hiệu lực, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần rà soát hệ thống lưu trữ hồ sơ, khả năng truy xuất theo từng lô sản phẩm và quy trình phối hợp với nhà cung cấp, nhà phân phối. Chuẩn hóa dữ liệu không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý mà còn giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian xác định nguyên nhân và khoanh vùng sản phẩm khi xảy ra sự cố.

Những nhóm thực phẩm nào thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương?

Theo phân công quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, các nhóm sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương gồm: bia; rượu, cồn và đồ uống có cồn; nước giải khát; sữa chế biến; dầu thực vật; sản phẩm chế biến bột và tinh bột; bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm thực phẩm khác thuộc phạm vi được phân công quản lý.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh những nhóm sản phẩm này thuộc đối tượng liên quan khi thực hiện quy định về Cơ sở dữ liệu thực phẩm và truy xuất nguồn gốc theo Thông tư 63/2026/TT-BCT.

Doanh nghiệp cần lưu ý xác định sản phẩm của mình có thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương hay không, bởi lĩnh vực an toàn thực phẩm còn được phân công quản lý giữa các cơ quan theo từng nhóm sản phẩm.