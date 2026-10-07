Từ 15-11, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải cung cấp hồ sơ truy xuất nguồn gốc trong 24 giờ

Từ ngày 15-11-2026, Thông tư 63/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về Cơ sở dữ liệu thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương sẽ chính thức có hiệu lực.

Thông tư quy định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải thiết lập, lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm. Ảnh: VGP News

Quy định mới đặt ra yêu cầu chặt chẽ hơn đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc thiết lập, lưu trữ và cung cấp thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Theo đó, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải thiết lập, lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến sản phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, quá trình sản xuất, chế biến và kinh doanh. Các dữ liệu phải bảo đảm tính chính xác, an toàn, bảo mật và sẵn sàng cung cấp khi cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.

Đáng chú ý, hồ sơ truy xuất nguồn gốc phải được cung cấp trong vòng 24 giờ kể từ khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra yêu cầu. Đây được xem là một trong những điểm đáng chú ý nhằm nâng cao khả năng phản ứng nhanh khi phát hiện thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Thời gian lưu trữ hồ sơ cũng được quy định cụ thể. Đối với thực phẩm có hạn sử dụng, hồ sơ, dữ liệu liên quan đến truy xuất nguồn gốc phải được lưu trữ tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hết hạn sử dụng. Với thực phẩm không thuộc diện bắt buộc ghi hạn sử dụng, thời gian lưu trữ tối thiểu là 60 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thông tư cũng quy định quy trình truy xuất nguồn gốc khi cơ sở tự phát hiện thực phẩm không bảo đảm an toàn hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với cơ sở sản xuất, trước hết phải dựa trên các thông tin như tên sản phẩm, mã lô, ngày sản xuất để xác định chính xác lô thực phẩm cần truy xuất. Sau đó, cơ sở phải rà soát hồ sơ sản xuất, hồ sơ kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân; đồng thời liên hệ với nhà cung cấp nguyên liệu, bán thành phẩm hoặc bao bì để thu thập thông tin liên quan.

Cơ sở cũng phải thông báo khẩn cấp cho các nhà phân phối, đại lý đã nhận lô hàng và yêu cầu cung cấp thông tin về số lượng đã bán, số lượng còn tồn kho.

Sau quá trình xác minh, cơ sở phải phân tích nguyên nhân gây mất an toàn, thực hiện các biện pháp khắc phục và lập báo cáo kết quả truy xuất gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Đối với cơ sở kinh doanh, khi phát hiện thực phẩm không bảo đảm an toàn hoặc nhận được yêu cầu truy xuất, đơn vị phải thông báo khẩn cấp cho cơ sở sản xuất, nhà phân phối cung cấp sản phẩm và phối hợp trong quá trình truy xuất nguồn gốc.

Thông tư mới cũng đồng thời quy định cơ sở sản xuất, kinh doanh phải chịu trách nhiệm về tính kịp thời, hợp pháp, trung thực và chính xác của dữ liệu lưu trữ; đồng thời phải cung cấp hồ sơ, giấy tờ cần thiết cho cơ quan quản lý khi được yêu cầu.

Quy định mới được kỳ vọng góp phần nâng cao tính minh bạch của chuỗi cung ứng thực phẩm, giúp cơ quan quản lý nhanh chóng xác định nguồn gốc, phạm vi lưu thông và xử lý các sản phẩm có nguy cơ mất an toàn.