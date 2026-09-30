Từ 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không thu, quản lý tiền hỗ trợ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2026, thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

So với Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, điều lệ mới có nhiều điểm điều chỉnh về phạm vi áp dụng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, cơ chế phối hợp giữa gia đình với cơ sở giáo dục, đồng thời quy định cụ thể hơn những việc ban đại diện cha mẹ học sinh không được thực hiện.

Không được trực tiếp thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ

Một trong những nội dung đáng chú ý của Điều lệ mới là quy định cụ thể về bảo đảm điều kiện hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Theo Điều 17, cơ sở giáo dục có trách nhiệm tạo điều kiện, thông tin và các điều kiện cần thiết khác để Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện nhiệm vụ. Cơ sở giáo dục cũng phải phối hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm việc quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở giáo dục.

Trường hợp cần hỗ trợ để thực hiện hoạt động cụ thể thuộc nhiệm vụ, quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh và đã được xác định trong kế hoạch hoạt động theo Điều 8, ban có thể vận động từ cộng đồng theo quy định. Việc vận động phải nêu rõ nội dung hoạt động, nhu cầu hỗ trợ và phương thức thực hiện.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu tiền quỹ đóng góp. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, cha mẹ học sinh tự nguyện quyết định việc hỗ trợ hoạt động theo quy định và phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch. Điều lệ quy định rõ: “Ban đại diện cha mẹ học sinh không thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ”.

Ban đại diện cũng không được ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ; không xác định mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu, thời hạn hỗ trợ; không lập danh sách cha mẹ học sinh hỗ trợ hoặc yêu cầu cha mẹ học sinh có trách nhiệm hỗ trợ.

Trường hợp mức hỗ trợ thực tế không đáp ứng nhu cầu, Ban đại diện cha mẹ học sinh điều chỉnh nội dung, quy mô hoặc phương thức thực hiện hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng thời quy định mới cũng nhấn mạnh việc hỗ trợ hoặc không hỗ trợ không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ mầm non, học sinh và cha mẹ học sinh; không được sử dụng làm căn cứ để phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi đối với trẻ mầm non, học sinh và cha mẹ học sinh.

Những nội dung Ban đại diện không được vận động hỗ trợ

Điều lệ mới cũng xác định cụ thể những nội dung Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đề nghị hoặc sử dụng hỗ trợ.

Trong đó có việc xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, thuê, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, đồ dùng và các điều kiện phục vụ hoạt động của nhóm, lớp hoặc cơ sở giáo dục.

Ban đại diện không được vận động hỗ trợ cho hoạt động quản trị, quản lý, điều hành, chuyên môn; việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục và nhiệm vụ khác thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục.

Các khoản chi trả thù lao, tiền công, tiền thưởng, quà tặng hoặc khoản hỗ trợ khác cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng nằm trong nhóm không được đề nghị hỗ trợ.

Bên cạnh đó là các dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của cơ sở giáo dục như bảo vệ, vệ sinh, trông giữ phương tiện và các dịch vụ khác thuộc trách nhiệm tổ chức, bảo đảm của cơ sở giáo dục.

Điều lệ còn quy định hàng hóa, dịch vụ được hỗ trợ phải phù hợp với mục đích, nội dung hoạt động, bảo đảm chất lượng, an toàn. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được sử dụng việc hỗ trợ để quảng bá hoạt động hoặc thực hiện hỗ trợ sau khi hoạt động đã kết thúc.

Thông tư mới cũng quy định rõ việc vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng và công khai tài trợ dành cho cơ sở giáo dục được thực hiện theo quy định của pháp luật về tài trợ cho cơ sở giáo dục và không thuộc phạm vi điều chỉnh của điều lệ này.