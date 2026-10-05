Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 62/2026/TT-BCT ngày 30/9/2026, ban hành Sửa đổi 01:2026 QCVN 09:2015/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Theo quy chuẩn sửa đổi, khái niệm giấy tissue được xác định là loại giấy đã được làm nhăn, gồm một hoặc nhiều lớp giấy có định lượng thấp, thường từ 50 g/m² trở xuống. Loại giấy này được sử dụng để gia công khăn giấy và giấy vệ sinh sau khi sấy khô tại lô giấy tissue.

Từ 15/11, áp dụng quy định mới với khăn giấy, giấy vệ sinh

Về nguyên liệu, hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất khăn giấy và giấy vệ sinh phải tuân thủ quy định của Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 ngày 14/6/2025. Đồng thời, sửa đổi cách thể hiện các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm. Phần phương pháp thử đối với các chỉ tiêu cơ lý, chỉ tiêu hóa học và chỉ tiêu vi sinh được đưa ra khỏi các bảng chỉ tiêu và cập nhật tại phụ lục riêng.

Danh mục phương pháp thử được cập nhật gồm xác định độ bền kéo và độ giãn dài, độ bền kéo ướt, thời gian và khả năng hút nước, độ ẩm, pH nước chiết, độ bền màu của giấy. Quy chuẩn cũng quy định phương pháp xác định hàm lượng formaldehyde, cadimi, chì và thủy ngân.

Trên mỗi đơn vị bao gói sản phẩm, phải có nhãn hàng hóa. Việc ghi nhãn thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về nhãn hàng hóa và các văn bản có liên quan.

Đối với hoạt động đánh giá sự phù hợp, khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue thuộc diện điều chỉnh phải được công bố hợp quy theo quy chuẩn. Tổ chức, cá nhân có thể thực hiện công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được công nhận theo quy định pháp luật. Phương án khác là tự đánh giá trên cơ sở kết quả thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm được công nhận hoặc được chỉ định.

Đối với hàng nhập khẩu, mẫu sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue được nhập khẩu, tiêu thụ trên thị trường phải chịu sự kiểm tra về chất lượng theo quy định hiện hành. Việc thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng phục vụ kiểm tra nhà nước phải được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định pháp luật.

Thông tư cũng dành riêng quy định chuyển tiếp để xử lý các sản phẩm, hồ sơ và hoạt động đánh giá sự phù hợp đã phát sinh trước ngày 15/11/2026. Theo đó, hồ sơ công bố hợp quy và giấy chứng nhận hợp quy đối với khăn giấy, giấy vệ sinh được cấp trước ngày Thông tư có hiệu lực tiếp tục được sử dụng đến khi hết thời hạn hiệu lực ghi trong hồ sơ hoặc văn bản.

Khăn giấy và giấy vệ sinh đã được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường trước ngày 15/11/2026 tiếp tục được lưu thông đến hết hạn sử dụng ghi trên nhãn sản phẩm. Các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được chỉ định thực hiện thử nghiệm, chứng nhận sản phẩm theo QCVN 09:2015/BCT cũng được tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định.

Cục Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn triển khai quy chuẩn. Các cơ quan quản lý thuộc Bộ Công Thương và địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao

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