Từ 15/11/2026, không còn bắt buộc họp phụ huynh 3 lần mỗi năm học

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Quy định hiện hành tại Điều lệ ban hành kèm Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT yêu cầu họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp ba lần: đầu năm học, khi kết thúc học kỳ một và khi kết thúc năm học. Cuộc họp bất thường được tổ chức khi có ít nhất 50% cha mẹ học sinh lớp yêu cầu.

Điều lệ mới không tiếp tục ấn định hai cuộc họp vào cuối học kỳ một và cuối năm học.

Hội nghị đầu năm học trao đổi thông tin về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và tình hình học tập, rèn luyện, phát triển của trẻ mầm non, học sinh; thống nhất những nội dung cần phối hợp giữa cha mẹ học sinh với giáo viên; bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp và trao đổi nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền của Ban đại diện.

Các hội nghị tiếp theo được tổ chức khi cần thiết để nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện; miễn nhiệm, bổ sung, thay thế thành viên; trao đổi nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền của Ban đại diện.

Giáo viên phụ trách nhóm, lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm tổ chức hội nghị lần đầu. Ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp phối hợp với giáo viên tổ chức các hội nghị tiếp theo.

Hội nghị có thể tổ chức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức. Kết quả phải được lập thành biên bản và thông tin đến thành phần tham dự.