Từ 15/11/2026, giáo dục tăng cường trong trường học không được thu tiền

Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức trên cơ sở tự nguyện. Ảnh VGP

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Thông tư là quy định hoạt động giáo dục tăng cường không được thu tiền của người học.

Thông tư được ban hành ngày 30/9/2026 và chính thức có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Miễn phí hoàn toàn, kinh phí lấy từ ngân sách nhà trường

Theo Thông tư 85, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, gắn với mô hình dạy học 2 buổi/ngày, nhằm bổ sung những nội dung cần thiết, tăng cường thực hành và trải nghiệm cho học sinh. Đây là hoạt động mang tính phổ cập, phải bảo đảm mọi học sinh đều được tiếp cận bình đẳng về cơ hội tham gia, lựa chọn.

Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức ngoài cả giờ học chính khóa lẫn giờ tăng cường, nhằm đáp ứng năng khiếu, sở thích và định hướng phát triển cá nhân của từng học sinh. Nội dung của hoạt động này mang tính mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu theo nhu cầu riêng, không thuộc phạm vi nội dung bắt buộc của chương trình giáo dục phổ thông.

Điểm mới quan trọng nhất của Thông tư là quy định hoạt động giáo dục tăng cường không được thu tiền của người học. Theo đó, kinh phí tổ chức hoạt động này được bảo đảm từ ba nguồn: dự toán chi thường xuyên hằng năm của cơ sở giáo dục (nguồn chính); học liệu dùng chung do cơ quan quản lý giáo dục cung cấp; và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, Thông tư cũng nghiêm cấm nhà trường chuyển nội dung giáo dục tăng cường, vốn thuộc diện miễn phí, sang tổ chức dưới hình thức hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để thu tiền, nhằm chặn đứng tình trạng "lách" quy định, biến hoạt động bắt buộc, phổ cập thành dịch vụ thu phí trá hình.

Bên cạnh đó, hoạt động giáo dục tăng cường cũng không được dạy trước, dạy lại nội dung các môn học trong chương trình chính khóa, không được tổ chức ôn tập, luyện thi, và không được biến tướng thành hình thức dạy thêm, học thêm trái quy định.

Ảnh minh hoạ VGP

Hoạt động theo nhu cầu: Tự nguyện lựa chọn, tuyệt đối không ép buộc

Đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, Thông tư 85 nhấn mạnh nguyên tắc tự nguyện: học sinh, cha mẹ hoặc người giám hộ được quyền tự nguyện lựa chọn tham gia hay không tham gia. Nhà trường tuyệt đối không được ép buộc, vận động mang tính áp đặt hoặc tạo áp lực buộc học sinh phải đăng ký.

Đặc biệt, Thông tư quy định rõ: nhà trường không được sử dụng việc tham gia hoặc không tham gia hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học làm căn cứ để đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, xét thi đua, khen thưởng hoặc phân loại học sinh. Đây được xem là "lá chắn" quan trọng, bảo vệ quyền lựa chọn thực chất của học sinh và phụ huynh, tránh tình trạng học sinh buộc phải tham gia vì lo ngại ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp loại.

Với hoạt động theo nhu cầu người học, nhà trường được phép thu phí nhưng phải trên cơ sở tự nguyện, có danh mục dịch vụ được phê duyệt và không vượt khung giá do UBND cấp tỉnh quy định; việc huy động các nguồn lực xã hội hóa phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Thông tư cũng quy định cụ thể về đội ngũ nhân sự tham gia tổ chức hai loại hình hoạt động nêu trên. Giáo viên của trường khi dạy các nội dung ngoài chuyên môn được đào tạo phải đáp ứng chuẩn nghề nghiệp và được tập huấn phù hợp. Với người ngoài ngành không có chứng chỉ sư phạm (huấn luyện viên, nghệ nhân...), hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm thẩm định năng lực, đồng thời những người này phải cung cấp hồ sơ, lý lịch rõ ràng, cam kết không thuộc diện bị cấm làm việc với trẻ em và hoàn thành tập huấn trước khi đứng lớp.

Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, đội ngũ nhân sự và chất lượng của cả hai loại hình hoạt động giáo dục nêu trên. Kết quả tham gia các hoạt động này cũng không được dùng để thay thế kết quả học tập các môn học và hoạt động giáo dục chính thức trong chương trình.