Từ 15/11/2026, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, giữ tiền hỗ trợ
Bộ GD&ĐT yêu cầu không huy động đóng góp từ người học, cha mẹ người học để tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Từ ngày 15/11/2026, ban đại diện cha mẹ học sinh không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc, không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của ban.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tu-15-11-2026-ban-dai-dien-cha-me-hoc-sinh-khong-duoc-thu-giu-tien-ho-tro-46113.htm