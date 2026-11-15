Từ 15/11/2026, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, giữ tiền hỗ trợ

Thay vì tìm cách tháo gỡ những bế tắc tâm lý tuổi mới lớn, nhiều thanh thiếu niên lại chọn bạo lực làm công cụ trút giận. Đặc biệt, hành vi vô cớ tấn công người lạ (tiếng lóng gọi là "đi leo") đang trở thành một hiện tượng đáng báo động, xuất phát từ thú vui lệch lạc và mục đích câu view ảo trên mạng xã hội.