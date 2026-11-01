Từ 15/11, 10 ngành nghề kinh doanh phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự

10 ngành nghề kinh doanh phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự từ 15/11. Ảnh minh họa

Chính phủ ban hành Nghị định số 392/2026/NĐ-CP ngày 20/10/2026 sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2026, trong đó sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP về những ngành, nghề kinh doanh phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự.

Theo quy định, 10 nhóm ngành, nghề thuộc diện áp dụng gồm kinh doanh công cụ hỗ trợ, bao gồm cả hoạt động sửa chữa; kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ; kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino và đặt cược.

Các nhóm tiếp theo gồm kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh tiền chất thuốc nổ; kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; kinh doanh dịch vụ nổ mìn.

Ngoài ra, danh mục còn có kinh doanh dịch vụ vũ trường; kinh doanh dịch vụ lưu trú đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp; kinh doanh súng cầm tay, súng vác vai và đạn sử dụng cho các loại vũ khí này trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng khác theo quy định của pháp luật.

Đối với các doanh nghiệp thuộc diện áp dụng, phương án bảo đảm an ninh, trật tự phải đáp ứng những nội dung cơ bản quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.

Cụ thể, phương án phải xác định khu vực, địa bàn, mục tiêu cần tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự; biện pháp thực hiện; lực lượng phục vụ thường xuyên; phương tiện phục vụ và biện pháp tổ chức, chỉ đạo.

Đồng thời, cơ sở kinh doanh phải xác định biện pháp phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng có liên quan tại địa phương.

Một nội dung đáng chú ý là yêu cầu xây dựng tình huống giả định khi xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó xác định việc huy động lực lượng, phương tiện và biện pháp xử lý.

Việc xây dựng phương án không chỉ dừng ở xác định trách nhiệm của cơ sở kinh doanh mà còn phải tính đến khả năng phối hợp xử lý khi phát sinh tình huống thực tế.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, dịch vụ vũ trường và trò chơi có thưởng, quy định này là một trong những nội dung cần rà soát trong quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh.

Nghị định số 392/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực an ninh, trật tự, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý và thực hiện của các tổ chức, cá nhân có liên quan.