Từ 15/10, Nga miễn thị thực 30 ngày cho công dân Việt Nam

Từ ngày 15/10/2026, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông chính thức được miễn thị thực nhập cảnh và lưu trú tại Liên bang Nga với thời gian tối đa 30 ngày cho mỗi lần nhập cảnh. Quyết định này được thể hiện qua sắc lệnh do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký và công bố trên cổng thông tin chính thức về các văn bản pháp luật vào ngày 12/10.

Nguồn: Cổng thông tin pháp luật LB Nga

Chính sách thị thực mới áp dụng cho đa dạng mục đích chuyến đi bao gồm thăm thân, công tác, du lịch, tham gia các sự kiện khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế, thể thao cũng như quá cảnh. Theo nội dung văn bản, hiệu lực của sắc lệnh được ấn định trong vòng một năm, kéo dài đến ngày 15/10/2027. Tuy nhiên, nhà chức trách Nga lưu ý quy định này không áp dụng đối với công dân nhập cảnh nhằm mục đích làm việc (bao gồm hoạt động báo chí), học tập hoặc cư trú dài hạn. Các trường hợp này vẫn phải tiến hành thủ tục xin thị thực theo các quy định hiện hành của Nga.

Nga chính thức miễn thị thực cho hộ chiếu phổ thông Việt Nam từ 15/10

Với bước đi này, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 12 trên thế giới được Nga áp dụng chính sách miễn thị thực đối với người mang hộ chiếu phổ thông. Đánh giá về quyết định trên, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov nhận định chính sách mới sẽ đóng góp thiết thực vào việc gia tăng lượng khách du lịch, thúc đẩy thị trường dịch vụ việc làm và mở rộng không gian hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

Bên cạnh chính sách thị thực, hạ tầng giao thông kết nối giữa hai nước đang ghi nhận những bước phát triển tích cực. Theo thông tin từ Bộ Phát triển Kinh tế Nga, mạng lưới đường bay thẳng tiếp tục được mở rộng với tổng tần suất hiện đạt 78 chuyến bay mỗi tuần. Riêng trong năm 2025, 20 đường bay mới đã chính thức đi vào hoạt động, thiết lập nhịp cầu hàng không kết nối trực tiếp các trung tâm du lịch lớn của Nga với các điểm đến trọng điểm tại Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang và Cam Ranh.

Sự phục hồi và bứt phá của thị trường du lịch song phương Việt - Nga trong 6 tháng đầu năm 2026 đang ghi nhận những con số ấn tượng. Cụ thể, Việt Nam đã đón 742.000 lượt khách Nga, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm 2025 nhờ việc nối lại các đường bay thẳng giữa hai nước. Ở chiều ngược lại, lượng khách Việt Nam đến Nga cũng tăng 21,4%. Trước tín hiệu khởi sắc này, Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo lượng du khách Nga đến Việt Nam trong cả năm 2026 có thể chạm mốc kỷ lục lịch sử 1,5 triệu lượt người.