Từ 137 kg xuống còn 90 kg, chàng trai cao 1,90 m tự tin đến show hẹn hò, gặp nữ kế toán xinh đẹp và có cái kết ngọt ngào

Trong tập 44 chương trình Bạn muốn hẹn hò, phát sóng ngày 31/10, màn mai mối giữa Trần Khánh Duy (30 tuổi, làm thiết kế nội thất tại Đồng Tháp) và Hồ Thị Hồng Ngọc (30 tuổi, làm kế toán tại TP.HCM) thu hút sự chú ý của khán giả. Không chỉ có sự chênh lệch chiều cao khá rõ rệt, cặp đôi còn mang đến những câu chuyện thú vị về hành trình tìm kiếm tình yêu và quan điểm xây dựng gia đình.

Xuất hiện tại chương trình, Khánh Duy gây ấn tượng với chiều cao 1,90 m cùng ngoại hình cao lớn. Anh tự nhận mình là người hiền lành, biết lắng nghe nhưng có phần ít nói, đặc biệt khi tiếp xúc với người khác giới. Chàng trai từng trải qua hai mối tình và đã có một khoảng thời gian dài độc thân trước khi quyết định tìm kiếm cơ hội mới.

Cặp đôi trên sóng Bạn muốn hẹn hò - Ảnh: htv.vn

Từng tự ti suốt 10 năm vì nặng 137 kg, chàng trai quyết tâm thay đổi bản thân

Trong phần giới thiệu, Khánh Duy tiết lộ từng có thời điểm cân nặng lên tới 137 kg. Với vóc dáng quá khổ, anh cảm thấy thiếu tự tin về ngoại hình trong suốt khoảng 10 năm. Điều này phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của chàng trai khi giao tiếp và tìm kiếm một mối quan hệ tình cảm.

Sau thời gian dài mặc cảm, Khánh Duy quyết định thay đổi bản thân bằng việc giảm cân. Từ mức 137 kg, anh giảm xuống còn 90 kg, tương đương 47 kg. Sự thay đổi đáng kể về ngoại hình giúp chàng trai cảm thấy tự tin hơn, sẵn sàng mở lòng và chủ động tìm kiếm người bạn đời phù hợp.

Khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, Khánh Duy cho biết anh mong muốn gặp một cô gái hiền lành, dễ thương, hiểu chuyện và có thể cùng mình chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Dù thừa nhận bản thân không quá khéo léo trong giao tiếp, anh hy vọng sự chân thành và tinh thần biết lắng nghe sẽ giúp cả hai xây dựng mối quan hệ lâu dài.

Duy mong tìm được bạn gái hiền lành, dễ thương, hiểu chuyện - Ảnh: htv.vn

Người được chương trình mai mối với Khánh Duy là Hồ Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1996, hiện làm công việc kế toán tại một doanh nghiệp ở TP.HCM. Cô tự nhận mình sống tình cảm, biết nấu ăn và quan tâm đến những người xung quanh. Tuy nhiên, Hồng Ngọc cũng thừa nhận đôi khi khá nhạy cảm, cầu toàn và dành nhiều thời gian cho công việc.

Về chuyện tình cảm, Hồng Ngọc từng có một mối quan hệ chính thức kéo dài khoảng ba tháng nhưng không đi đến kết quả như mong muốn. Đến chương trình, cô hy vọng gặp được người đàn ông chân thành, hiền lành, không hút thuốc, không gia trưởng và biết quan tâm đến bạn đời.

Đặc biệt, nữ kế toán mong muốn bạn trai cao trên 1,70 m. Vì vậy, chiều cao 1,90 m của Khánh Duy hoàn toàn đáp ứng tiêu chí ngoại hình mà cô đặt ra. Tuy nhiên, với Hồng Ngọc, sự hòa hợp trong tính cách và cách ứng xử vẫn là điều quan trọng hơn để quyết định có tiến xa trong mối quan hệ hay không.

Câu trả lời về chuyện yêu xa khiến cô gái thích thú, cả hai cùng bấm nút hẹn hò

Khi hàng rào tình yêu được mở ra, Khánh Duy tỏ ra khá rụt rè trong những phút đầu đối diện với Hồng Ngọc. Dù vậy, anh vẫn chủ động dành lời khen cho cô gái và bày tỏ sự cảm kích khi cả hai có cơ hội gặp gỡ tại chương trình.

Để tạo ấn tượng với đối phương, Khánh Duy chuẩn bị một bức tượng do chính tay mình làm. Trong khi đó, Hồng Ngọc tặng anh một cuốn album ảnh với mong muốn nếu hai người có cơ hội đồng hành, những trang album sẽ dần được lấp đầy bằng kỷ niệm chung. Món quà của cả hai khiến không khí buổi hẹn hò trở nên gần gũi hơn.

Một trong những tình huống thú vị nhất xuất hiện khi Hồng Ngọc đặt vấn đề về khoảng cách địa lý. Do cô đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, còn Khánh Duy ở Đồng Tháp, việc duy trì mối quan hệ sẽ đòi hỏi cả hai dành thời gian di chuyển, gặp gỡ.

Trước câu hỏi của bạn gái về cách giải quyết chuyện yêu xa, Khánh Duy nhanh chóng đáp lại: “Có đường thì mình cứ đi thôi, còn không có thì anh bắc cầu Ô Thước anh đi luôn”.

Kết thúc màn mai mối, dưới sự đếm ngược của MC Ngọc Lan, Khánh Duy và Hồng Ngọc cùng bấm nút đồng ý hẹn hò trong sự cổ vũ của khán giả - Ảnh cắt từ clip

Câu trả lời dí dỏm giúp chàng trai ghi điểm bởi sự chủ động và tinh thần sẵn sàng vượt qua trở ngại để gặp người mình yêu. Khánh Duy cũng khẳng định nếu cả hai quyết định tìm hiểu, anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đến thăm Hồng Ngọc khi công việc cho phép.

Không chỉ nói về chuyện hẹn hò, cặp đôi còn trao đổi thẳng thắn những vấn đề thực tế trong hôn nhân. Hồng Ngọc mong muốn người chồng tương lai biết chia sẻ việc nhà, quan tâm và đồng hành cùng vợ thay vì để một người phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm gia đình.

Đáp lại, Khánh Duy cho rằng làm việc nhà không đơn thuần là giúp đỡ vợ mà là trách nhiệm chung của hai người. Anh bày tỏ sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và tìm cách dung hòa những khác biệt nếu cả hai tiến tới mối quan hệ nghiêm túc.

Khi Hồng Ngọc hỏi về việc sống riêng hay ở chung với bố mẹ sau kết hôn, Khánh Duy không đưa ra yêu cầu cứng nhắc. Anh cho rằng cả hai đều có gia đình cần quan tâm, vì vậy điều quan trọng là tìm được cách sắp xếp phù hợp, cân bằng trách nhiệm với hai bên.

Qua những cuộc trò chuyện, Khánh Duy và Hồng Ngọc dần tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ. Dù có những khác biệt về tính cách, công việc và nơi sinh sống, cả hai đều thể hiện mong muốn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, hướng đến hôn nhân.

Kết thúc màn mai mối, dưới sự đếm ngược của MC Ngọc Lan, Khánh Duy và Hồng Ngọc cùng bấm nút đồng ý hẹn hò trong sự cổ vũ của khán giả. Quyết định này mở ra cơ hội để cả hai tiếp tục tìm hiểu nhau ngoài đời thực.