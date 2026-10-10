Từ 12/10, điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Xuân Mai trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 10/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: Để đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cầu Xuân Mai (Km422+057) đường Hồ Chí Minh trong thời gian thi công sửa chữa cầu, từ ngày 12/10 thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Xuân Mai. Cụ thể, hướng Xuân Mai đi Miếu Môn cấm toàn bộ xe ô tô (trừ xe buýt) đi đường Hồ Chí Minh theo hướng Xuân Mai đi Miếu Môn qua cầu Xuân Mai.

Phân luồng các phương tiện ô tô đi theo hướng Quốc lộ 6 đi đường Hồ Chí Minh như sau: Lộ trình 1 rẽ tại Km30+800 đường Quốc lộ 6 đi vào đường phố Gốt (xã Phú Nghĩa) => đường Nam Tiến => đường Hồ Chí Minh (với các xe có tải trọng nhỏ hơn 10 tấn do đường Nam Tiến có biển hạn chế tải trọng 10 tấn). Lộ trình 2, rẽ tại Km22+120 đi vào đường Máng 7 => đường tỉnh 419 => Nguyễn Văn Trỗi => đường Hồ Chí Minh (cho phép lưu thông đối với toàn bộ các phương tiện). Hướng Miếu Môn đi Xuân Mai, các phương tiện lưu thông bình thường qua cầu Xuân Mai theo hướng Miếu Môn đi nút giao Quốc lộ 6 - đường Hồ Chí Minh.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung biển cấm, biển phụ, biển chỉ dẫn tại các vị trí phân luồng tại chỗ và từ xa phù hợp với nội dung điều chỉnh tổ chức giao thông; rà soát; quán triệt, phổ biến đến toàn bộ lực lượng trực chốt, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn. Nếu để xảy ra hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, mất an toàn giao thông trong thời gian phân luồng trong khu vực thi công Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và đơn vị thi công chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị UBND các xã, phường: Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Hòa Phú, Chương Mỹ chỉ đạo Công an xã và các lực lượng chức năng phối hợp hướng dẫn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực thi công và các tuyến kết nối. Cùng với đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến và tại các chốt phân luồng triển khai thực hiện nội dung điều chỉnh bổ sung; hướng dẫn, điều tiết giao thông theo nội dung thông báo; bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc giao thông./.