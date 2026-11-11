Từ 11.11, Hà Nội đóng hai lối xuống Cổ Linh: Phương tiện đi đường nào?

Dự án đường trên cao dọc đường Cổ Linh đang được triển khai, kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Đóng hai lối xuống Cổ Linh từ ngày 11.11

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án hướng dẫn tổ chức giao thông trên tuyến đường đê Xuân Quan - Long Biên, đoạn lối xuống nút giao Lâm Du - Cổ Linh và đoạn lối xuống nút giao Bát Khối - Cổ Linh, để phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng đường Cổ Linh - Hồng Tiến thuộc nút giao đường Cổ Linh với cầu Trần Hưng Đạo.

Theo phương án, toàn bộ mặt đường tại hai điểm kết nối đường đê Xuân Quan - Long Biên sẽ được rào chắn cố định. Hai vị trí gồm lối xuống nút giao Lâm Du - Cổ Linh và lối xuống nút giao Bát Khối - Cổ Linh.

Việc rào chắn được thực hiện theo Giấy phép thi công số 247/GPTC-SXD ngày 22.5.2026 của Sở Xây dựng. Phương án tổ chức giao thông bắt đầu áp dụng từ ngày 11.11.2026 và kéo dài đến khi có thông báo thay thế.

Việc điều chỉnh giao thông nhằm phục vụ thi công dự án Cổ Linh - Hồng Tiến, thuộc khu vực nút giao đường Cổ Linh với cầu Trần Hưng Đạo.

Phương tiện đi đường nào?

Trong thời gian rào chắn, các phương tiện đang lưu thông trên đường đê Xuân Quan - Long Biên, có nhu cầu đi đường Cổ Linh và đường Bát Khối, không đi qua hai lối xuống nói trên mà chuyển sang lộ trình qua đường Trần Đăng Khoa.

Cụ thể, phương tiện di chuyển theo hướng:

Đường đê Xuân Quan - Long Biên → đường Trần Đăng Khoa → đường Cổ Linh → đường Bát Khối → đường đê Xuân Quan - Long Biên.

Phương tiện lưu thông theo chiều ngược lại cũng thực hiện theo lộ trình trên.

Người dân khi di chuyển qua khu vực này cần chú ý hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn tại chỗ và từ xa được bổ sung theo phương án phân luồng. Các biển cấm dừng, đỗ cũng được bố trí trên tuyến đường tạm nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc.

Đáng chú ý, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội sẽ tổ chức rào chắn thử trong 2 ngày để phát hiện, điều chỉnh những bất cập trước khi triển khai rào chắn chính thức. Lực lượng điều hành giao thông phối hợp với Cảnh sát giao thông được bố trí hướng dẫn phương tiện, nhất là tại các điểm quay đầu và trong giờ cao điểm.

Người dân cần lưu ý gì?

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi thường xuyên tình hình giao thông trên tuyến và khu vực lân cận để kịp thời đề xuất điều chỉnh nếu phát sinh ùn tắc.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội được giao phối hợp điều chỉnh phương án luồng tuyến xe buýt phù hợp với phương án phân luồng mới. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội phối hợp hướng dẫn, phân luồng, kiểm tra và xử lý vi phạm; UBND các phường Long Biên, Bồ Đề bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại khu vực liên quan.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ dân phố bị ảnh hưởng để thông tin về dự án, phương án tổ chức thi công và tiến độ, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình.

Trong quá trình thi công, khi từng hạng mục hoàn thành, phạm vi rào chắn sẽ được thu gọn hoặc tháo dỡ phù hợp để hoàn trả điều kiện lưu thông. Các phương án rào chắn ở những giai đoạn tiếp theo phải được xây dựng và thống nhất trước khi triển khai.

Hầm chui Cổ Linh có gì đáng chú ý?

Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy có tổng mức đầu tư gần 750 tỉ đồng, sử dụng ngân sách TP. Hà Nội, thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn 2024-2026.

Hầm chui được xây dựng theo hướng Vĩnh Tuy - đường Đàm Quang Trung, tại nút giao giữa đường Cổ Linh với đường hai đầu cầu Vĩnh Tuy - đường Đàm Quang Trung. Công trình có tổng chiều dài khoảng 600m, mặt cắt ngang 27,1m, bố trí 6 làn xe, mỗi bên 3 làn.

Sau khi hoàn thành, nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy sẽ hình thành 3 tầng giao thông, gồm cầu vượt, đường tại nút giao hiện hữu và hầm chui. Công trình được kỳ vọng giải quyết xung đột giao thông, giảm ùn tắc tại khu vực cửa ngõ phía Đông và góp phần khép kín đường Vành đai 2.